A más de un mes de la Explosión en Ojocaliente, Continúan Reparaciones y Comienzan Reembolsos

72 Viviendas Sufrieron Daños Diversos

Ojocaliente, Zacatecas.- A más de un mes de la explosión registrada el pasado 30 de agosto frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, continúan las labores de reparación en los inmuebles afectados, mientras el Ayuntamiento informó que comenzó con el pago de los primeros reembolsos a las familias damnificadas.

El siniestro, ocurrido en la zona centro del municipio, provocó daños en viviendas, vehículos y establecimientos cercanos, además de dejar personas lesionadas.

De acuerdo con Protección Civil Municipal, 72 viviendas resultaron afectadas por la onda expansiva de la explosión, con daños de diferente consideración.

En algunos domicilios las afectaciones se concentraron en vidrios, ventanas, puertas, herrería, aluminio y carpintería, mientras que otros inmuebles requieren trabajos de mayor alcance.

Desde septiembre comenzaron las primeras labores de reparación y evaluación de daños. A más de un mes del hecho, estos trabajos continúan en distintos puntos de la zona afectada.

Ahora, el Ayuntamiento de Ojocaliente informó que inició con el pago de los primeros reembolsos correspondientes a la aportación municipal para la reparación de los daños.

Los recursos forman parte del acuerdo establecido con el Gobierno del Estado, mediante el cual ambas instancias se comprometieron a cubrir los gastos en una proporción de 50 por ciento cada una.

La autoridad municipal señaló que esta primera etapa está enfocada en atender los daños inmediatos y aseguró que continuará con las gestiones necesarias para cubrir la totalidad de los apoyos acordados.

Mientras tanto, para las familias afectadas, la recuperación continúa más de un mes después de aquella noche del 30 de agosto.

Las reparaciones en las viviendas y la entrega de los recursos forman parte de un proceso que todavía no concluye, en una zona donde permanecen las huellas de la explosión que alteró la tranquilidad de los habitantes de Ojocaliente.