Bonilla Representa el Liderazgo que Necesita el Estado: Norma Castorena

“Vamos a dar la Batalla Porque hay que Recuperar Zacatecas”

Norma Castorena Berrelleza, secretaria general de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia (SNTSA), afirmó que todavía no son tiempos para definir candidaturas o decisiones políticas, aunque expresó su respaldo al proyecto encabezado por “Fito” Bonilla.

Durante una declaración, Castorena señaló que por ahora su trabajo está enfocado en escuchar a los trabajadores y defender sus derechos, particularmente en materia de salud.

“Por lo pronto, ahorita todavía no son los tiempos de definir ese tipo de situaciones, pero el apoyo principal es trabajar todos los días como lo hemos hecho siempre, escuchando a la gente, por los derechos, en mi caso por la salud, porque haya mejores condiciones”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que Zacatecas requiere recuperar el rumbo en distintos sectores y afirmó que, desde su perspectiva, Bonilla representa el liderazgo que necesita el estado.

“Vamos a una batalla, lo sabemos, pero la vamos a dar porque hay que recuperar el estado, porque la salud lo merece, el campo lo necesita y la educación y todos los sectores que hoy tiene nuestro estado requieren de un líder y ese líder es ‘Fito’ Bonilla”, expresó.

Sobre la situación actual del sistema de salud en Zacatecas, la dirigente sindical responsabilizó a la centralización de los recursos de algunas de las carencias que enfrentan actualmente las instituciones.

Aseguró que los presupuestos que anteriormente manejaba el estado fueron enviados a la Federación, por lo que ahora las autoridades locales dependen de la gestión de recursos ante el Gobierno federal.

“Cuando tú centralizas un presupuesto ya no tienes el mismo nivel de poder hacer las cosas. Entonces hoy todo lo tienen que pedir a México y por eso no hay personal, faltan medicamentos, faltan insumos”, afirmó.

Castorena consideró que el sistema de salud requiere recuperar presupuesto y capacidad de decisión, además de una reorganización interna para atender las necesidades de la población.

“Rescatar a Salud, devolverle sus presupuestos, su autonomía. Es un organismo público descentralizado que tiene autonomía y tiene todo para trabajar, reorganizar, rearmar”, sostuvo.

También cuestionó que existan personas que no pueden acceder a tratamientos o procedimientos médicos debido a sus costos.

“Hoy hay personas que no pueden pagar una prótesis, hay personas que se están muriendo, hay muchísimas necesidades de salud. ¿Y quién tiene paga y quien no tiene cómo queda?”, planteó.

Finalmente, hizo un llamado a la reconciliación y vinculó este mensaje con el discurso que, dijo, ha planteado “Fito” Bonilla.

“El mensaje es el llamado a la reconciliación, como ya lo ha hecho nuestro amigo ‘Fito’ Bonilla”, concluyó.