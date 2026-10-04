Estudiantes de Letras Exploran Valioso Acervo de Obras en Latín

En la Biblioteca Elías Amador

Por Hesby Martínez Díaz

Como parte del curso Latín: lengua y cultura, estudiantes de tercer semestre de la Licenciatura en Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), modalidad presencial, realizaron la mañana del 2 de octubre una visita académica a la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador, con el propósito de conocer su repositorio bibliográfico y acercarse a los libros escritos en latín que forman parte de su acervo. La experiencia permitió reconocer esta lengua no solo como objeto de estudio, sino también como parte de un valioso patrimonio documental conservado en Zacatecas.

La actividad fue guiada por el director del acervo, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, especialista en historia del libro y de la cultura escrita, quien explicó el funcionamiento, las características y la importancia de esta biblioteca especializada.

Durante el recorrido, las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer algunos de los ejemplares escritos en latín que integran las colecciones, así como observar de primera mano la forma en que esta lengua fue utilizada, impresa y transmitida a través de obras pertenecientes a la tradición teológica y escolástica que actualmente resguarda la institución.

Asimismo, la visita permitió apreciar el trabajo que implica la conservación de materiales antiguos. Se destacó que este tipo de libros requiere condiciones específicas para su resguardo y consulta, debido a que su valor radica tanto en la información que contienen como en su antigüedad, materialidad, procedencia y estrecha relación con la historia de la cultura escrita.

Para los estudiantes, la experiencia representó una oportunidad de vincular los conocimientos adquiridos en el aula con testimonios materiales de siglos pasados. Los ejemplares observados permiten comprender la circulación de ideas, saberes y prácticas lectoras de otras épocas, además de reconocer el valor del patrimonio documental que se preserva en Zacatecas. La actividad también fortaleció su comprensión sobre la historia del libro y su contribución al desarrollo de los procesos de alfabetización y formación cultural de la sociedad zacatecana. (Revisión: Pamela Girón)