Fortalece Gobierno de Pepe Saldívar Acciones de Prevención del Embarazo Adolescente

En la Telesecundaria Francisco García Salinas

En la jornada conmemorativa participaron 300 estudiantes de la Escuela Telesecundaria Francisco García Salinas.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, el Ayuntamiento de Guadalupe, encabezado por Pepe Saldívar, a través de la Dirección Municipal de la Mujer Guadalupense, llevó a cabo una jornada de prevención, información y educación sexual integral dirigida a estudiantes adolescentes.

Las actividades se desarrollaron en la Escuela Telesecundaria Francisco García Salinas, ubicada en la colonia La Campesina, donde se realizaron dos ciclos de conferencias con la participación de 300 estudiantes, además de actividades lúdicas y dinámicas a través de los llamados divertimódulos.

Durante la jornada se brindó información y herramientas para fortalecer el conocimiento de las y los adolescentes en materia de prevención del embarazo no planificado, educación sexual integral y toma de decisiones informadas, promoviendo espacios de participación activa entre la comunidad estudiantil.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente que impulsa la Dirección de la Mujer Guadalupense en distintas localidades del municipio, con el propósito de acercar información, orientación y herramientas de prevención a la población adolescente.

Previo a la jornada conmemorativa, se realizaron pláticas de “Prevención del Embarazo y Educación Sexual Integral” en diversas comunidades y colonias de Guadalupe, atendiendo a 102 estudiantes en Ojo de Agua de la Palma, 100 en San Ramón, 59 en La Zacatecana y 142 en Cieneguitas, para un total de 403 estudiantes.

Con la suma de estas acciones y la jornada realizada en la Escuela Telesecundaria Francisco García Salinas, se alcanzó un total de 703 estudiantes atendidos, fortaleciendo las estrategias municipales de prevención, información y educación sexual integral dirigidas a adolescentes.

El Gobierno de Pepe Saldívar, refrenda así su compromiso de impulsar acciones de prevención y sensibilización que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, acercando información y orientación a las diferentes comunidades y sectores de la población.