Verónica Díaz Debe Aclarar Desde Cuándo era Licenciada: Jorge Rada

Se Ostentaba Como L.A.E. Antes de Titularse, Acusa

La senadora con licencia Verónica del Carmen Díaz Robles enfrenta cuestionamientos por la información sobre su preparación académica, luego de que una revisión en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no arrojara una cédula profesional a su nombre.

El dato contrasta con documentos públicos en los que la morenista aparece como Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo, entre ellos su historial legislativo disponible en el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación y fichas curriculares correspondientes a la LXIII Legislatura del Estado.

La diferencia también fue señalada por el abogado Jorge Rada Luévano, quien a través de sus redes sociales cuestionó desde cuándo Díaz Robles podía ostentarse como licenciada y pidió aclarar la información relacionada con su título.

“Verónica Díaz quiere ser gobernadora. Pequeño detalle: todavía tiene que explicar desde cuándo era ‘Licenciada’”, escribió.

Rada señaló que, de acuerdo con la información que revisó, documentos oficiales ya presentaban a Díaz Robles como L.A.E. años antes de la fecha de titulación que actualmente registra la SEP. También mencionó que el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó en 2024 el estatus de “Título”.

El abogado consideró que la diferencia no debería reducirse a un asunto curricular y planteó que, si llegara a acreditarse que Díaz Robles se ostentó como profesionista sin contar legalmente con esa calidad, podrían existir consecuencias jurídicas.

“Si se acredita que se ostentó como profesionista sin tener legalmente esa calidad, el asunto puede alcanzar desde infracciones a la Ley del Ejercicio Profesional hasta una investigación por posible usurpación de profesiones”, señaló.

Estas afirmaciones corresponden al planteamiento realizado por el abogado en sus redes sociales y no constituyen, por sí mismas, una determinación de alguna autoridad sobre la existencia de una infracción o delito.

El cuestionamiento aparece apenas unas semanas después de que Díaz Robles resultara favorecida en el proceso interno de Morena para encabezar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Zacatecas, posición desde la que se perfila para competir por la gubernatura en 2027.

Díaz Robles solicitó desde finales de junio una licencia indefinida a su cargo en el Senado de la República para concentrarse en las actividades relacionadas con el proyecto político de Morena en Zacatecas.

En términos electorales, la falta de una cédula profesional no aparece como requisito para contender por la gubernatura. La Constitución Política del Estado y la legislación electoral establecen condiciones relacionadas con ciudadanía, edad, residencia y separación de determinados cargos públicos, entre otros requisitos, pero no contemplan contar con una licenciatura o cédula profesional.

Por ello, la situación académica señalada no representa, por sí misma, un impedimento para que Díaz Robles continúe con su actividad política ni para una eventual candidatura en 2027.

El punto que permanece sin aclarar es la diferencia entre los documentos públicos en los que aparece como Licenciada en Administración de Empresas y la información que actualmente muestra el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP.

La controversia llega además cuando Díaz Robles acaba de asumir una posición central dentro del proyecto de Morena rumbo a 2027, por lo que el dato ya comenzó a ser utilizado por sectores de oposición y grupos internos críticos de su designación.

Rada Luévano cerró su publicación con una exigencia de aclaración sobre la información académica antes de entrar de lleno al debate sobre sus aspiraciones políticas.

“Primero aclarar el título. Después, si queda tiempo, hablamos de gobernar Zacatecas”, escribió.