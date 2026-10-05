Cuauhtémoc Calderón Recibe en Madrid el Best CEO Award

Por el Proyecto Zacatecano Casa del Cobre Huitzila

Madrid, España.- El zacatecano Cuauhtémoc Calderón Galván recibió en Madrid, España, el Best CEO Award en la categoría Innovación en Identidad, reconocimiento otorgado por un proyecto vinculado con la recuperación de la Casa del Cobre Huitzila, una finca zacatecana que data de 1741.

El reconocimiento fue entregado durante una ceremonia realizada en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, donde Calderón Galván destacó el origen zacatecano del proyecto y la intención de recuperar y dar nueva vida a un inmueble histórico.

Casa del Cobre Huitzila busca contribuir al rescate del patrimonio desde la sociedad civil y la iniciativa privada, a partir de la recuperación de una finca que permaneció vinculada a la historia de la comunidad de Huitzila.

Tras recibir el reconocimiento, Calderón Galván señaló que uno de los principales motivos de orgullo fue poder hablar de Zacatecas, de su historia y del potencial que tiene la entidad.

“Hoy Zacatecas estuvo presente en Madrid. Y eso es, sin duda, lo más importante”, expresó.

El proyecto Casa del Cobre Huitzila plantea así la recuperación de un espacio con casi tres siglos de historia, ahora reconocido internacionalmente dentro de una categoría relacionada con innovación e identidad.