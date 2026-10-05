Lluvias y Bajas Temperaturas se Mantendrán Durante Toda la Semana en Zacatecas

Llaman a la Población a Mantenerse Alerta

Zacatecas, Zacatecas.- Las lluvias y las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días en territorio zacatecano, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que contempla probabilidades de precipitación de hasta 85 por ciento durante este lunes.

El pronóstico señala que las condiciones de lluvia se mantendrán durante prácticamente toda la semana. Para el martes se prevé una probabilidad de 70 por ciento; el miércoles y jueves será de 65 por ciento, mientras que para el viernes disminuirá a 55 por ciento.

Las precipitaciones podrían presentarse principalmente en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, por lo que autoridades de Protección Civil recomendaron a la población tomar precauciones al realizar sus actividades cotidianas.

Asimismo, se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 10 grados Celsius, aunque la sensación térmica podría descender hasta los 3 grados, por lo que se pidió especial atención para proteger a niñas, niños y adultos mayores ante las bajas temperaturas.

Estas condiciones meteorológicas están relacionadas con la interacción del huracán Rachel, localizado en el Pacífico, con el frente frío número uno, extendido sobre el norte y noroeste de México, además de la presencia de canales de baja presión.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar las medidas necesarias para evitar afectaciones por las lluvias y el descenso de temperatura.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.