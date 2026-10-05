Productores se Suman a Colecta de Madres Buscadoras Para Adquirir Vehículo 4×4

Corresponden al Respaldo Recibido Durante Movilizaciones

Con una kermés solidaria y la rifa de una motocicleta, productores agrícolas de Villa de Cos y otros municipios de Zacatecas se sumaron a la colecta emprendida por madres buscadoras para reunir recursos y adquirir un vehículo 4×4 que les permita trasladarse a las zonas serranas y de difícil acceso donde realizan sus jornadas de búsqueda.

La actividad fue organizada por integrantes de la Unión de Productores Agrícolas del Centro Zacatecano, quienes instalaron puestos de comida y productos del campo en la Alameda Trinidad García de la Cadena, con la finalidad de destinar lo recaudado a esta causa.

Rubén Hernández, integrante de la organización y uno de los organizadores, explicó que la intención es contribuir a que las madres buscadoras puedan contar con una unidad propia, pues actualmente enfrentan dificultades para trasladarse a las zonas donde realizan sus labores.

“Esto va a ser a beneficio de ellas para poder completar la camioneta que tanto hemos deseado y que nos comprometimos con ellas”, señaló.

Explicó que las integrantes de los colectivos realizan recorridos por sierras, lomas y otras zonas de difícil acceso, por lo que requieren un vehículo con características adecuadas para esas condiciones.

“Ellas nos han dicho que tienen una 4×4 para subir a las sierras, a las lomas, a buscar a las gentes que por ahí están desaparecidas”, comentó.

Buscadoras Dependen de Vehículos Prestados

Elizabeth Araiza, madre buscadora, explicó que actualmente las integrantes de los colectivos dependen en gran medida de vehículos que les prestan personas solidarias para poder acudir a los distintos puntos donde realizan búsquedas y traslados.

“Conseguimos vehículos prestados, todos los vehículos que hemos estado utilizando en las diferentes búsquedas o traslados, nos los prestan personas solidarias”, señaló.

Por ello, contar con una unidad propia representa una necesidad para continuar con las labores de búsqueda sin depender de la disponibilidad de terceros.

Las integrantes de colectivos como Las Escarabajos buscan reunir los recursos suficientes para adquirir un vehículo que les permita trasladarse hacia comunidades, sierras y otros puntos donde continúan con sus jornadas.

Productores Corresponden al Respaldo Recibido

Daniel Martínez, integrante de la Unión de Productores Agrícolas del Centro Zacatecano, explicó que la iniciativa surgió también como una forma de corresponder al respaldo que las madres buscadoras brindaron a los productores durante los meses en que realizaron movilizaciones y protestas.

“Quisimos solidarizarnos con la causa de las madres buscadoras; fue como una muestra de agradecimiento”, expresó.

Durante la kermés se ofrecieron distintos alimentos y productos elaborados por familias del campo, entre ellos pan ranchero, tamales, flautas, pan de elote, buñuelos, gorditas de cocedor, enchiladas, asado de boda, atole y aguas frescas.

Hernández señaló que no se estableció una meta específica de recaudación, ya que la intención es reunir la mayor cantidad posible y posteriormente determinar, junto con las propias buscadoras, qué vehículo pueden adquirir con los recursos disponibles.

“Nosotros queremos que sean ellas, una vez que he recabado el dinero, aquí tenemos tantos, tenemos tantos miles de pesos, a ver qué podemos alcanzar”, explicó.

También Rifarán una Motocicleta

Como parte de las acciones para fortalecer la colecta, los productores mantienen la venta de boletos para la rifa de una motocicleta, con un costo de 99 pesos.

Hernández informó que el sorteo se realizará el próximo 9 de octubre, con base en los resultados de la Lotería Nacional, luego de que no fue posible efectuarlo durante la kermés.

“Se va la moto el día 9. La gente que adquirió sus boletos sigue participando; sus boletos siguen siendo para esta noble causa de las madres buscadoras”, afirmó.

La jornada también contó con la participación del mariachi femenil Alma Platera y actividades artísticas, con el propósito de convocar a la ciudadanía a consumir los productos ofrecidos y contribuir a la colecta.

Los organizadores llamaron a la población a sumarse mediante la compra de alimentos, productos del campo y boletos de la rifa, con la finalidad de apoyar a las familias buscadoras en la adquisición de una unidad que facilite sus traslados durante las jornadas de búsqueda.