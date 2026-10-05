Respaldar a Nuestra Presidenta no Significa Guardar Silencio ni Dejar de Pensar: J. Narro

“Seguiremos Organizando Comunidades y Formando Nuevos Cuadros”
Con una Plaza de Armas llena, José Narro Céspedes encabezó un encuentro político en el que llamó a mantener la organización social y respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo que aseguró que continuará activo en Zacatecas independientemente de que ocupe o no un cargo público.
Ante simpatizantes y organizaciones sociales, Narro sostuvo que el respaldo a la presidenta no debe traducirse en silencio ni en una adhesión acrítica al gobierno.
“Respaldar a nuestra Presidenta no significa guardar silencio ni dejar de pensar”, afirmó.
El dirigente social sostuvo que la Cuarta Transformación requiere de participación ciudadana y organización, y llamó a mantener los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.
Durante su intervención, también enumeró algunos de los principales problemas que, consideró, enfrenta Zacatecas, entre ellos la inseguridad, el acceso al agua para las comunidades y el campo, las condiciones de los productores, la falta de oportunidades para jóvenes y las necesidades en materia de salud y educación.
También mencionó la situación de mujeres, migrantes y habitantes de comunidades alejadas de la capital.
Ante ello, planteó la necesidad de recorrer los 58 municipios para conocer directamente las necesidades de la población y fortalecer la organización territorial.
“Vamos a seguir recorriendo el estado, vamos a seguir escuchando al pueblo, vamos a seguir organizando comunidades y formando nuevos cuadros”, afirmó.
“Los Cargos Pasan”
Uno de los mensajes centrales de Narro durante el encuentro fue que su actividad política no depende de ocupar un puesto público o contender por una candidatura.
“Los cargos pasan. Las posiciones cambian. Pero las convicciones, las causas y el amor por Zacatecas permanecen”, sostuvo.
En medio de los aplausos de sus simpatizantes, lanzó además una frase que deja abierta la puerta a su permanencia en la actividad política:
“Hay Pepe Narro para rato”.
Aseguró que continuará acompañando a municipios, productores del campo y organizaciones sociales, además de trabajar en el fortalecimiento de Morena y del proyecto de la Cuarta Transformación.
El encuentro también tuvo como eje el respaldo a Claudia Sheinbaum. Desde la Plaza de Armas, Narro envió un mensaje directo a la mandataria federal:
“Doctora Claudia Sheinbaum, no está sola. ¡Zacatecas está con usted!”
El acto se desarrolló pese a las condiciones climáticas y reunió a simpatizantes y organizaciones vinculadas al movimiento de Narro y al Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).