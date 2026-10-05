Respaldar a Nuestra Presidenta no Significa Guardar Silencio ni Dejar de Pensar: J. Narro

“Seguiremos Organizando Comunidades y Formando Nuevos Cuadros”

Con una Plaza de Armas llena, José Narro Céspedes encabezó un encuentro político en el que llamó a mantener la organización social y respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo que aseguró que continuará activo en Zacatecas independientemente de que ocupe o no un cargo público.

Ante simpatizantes y organizaciones sociales, Narro sostuvo que el respaldo a la presidenta no debe traducirse en silencio ni en una adhesión acrítica al gobierno.

“Respaldar a nuestra Presidenta no significa guardar silencio ni dejar de pensar”, afirmó.

El dirigente social sostuvo que la Cuarta Transformación requiere de participación ciudadana y organización, y llamó a mantener los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Durante su intervención, también enumeró algunos de los principales problemas que, consideró, enfrenta Zacatecas, entre ellos la inseguridad, el acceso al agua para las comunidades y el campo, las condiciones de los productores, la falta de oportunidades para jóvenes y las necesidades en materia de salud y educación.

También mencionó la situación de mujeres, migrantes y habitantes de comunidades alejadas de la capital.

Ante ello, planteó la necesidad de recorrer los 58 municipios para conocer directamente las necesidades de la población y fortalecer la organización territorial.

“Vamos a seguir recorriendo el estado, vamos a seguir escuchando al pueblo, vamos a seguir organizando comunidades y formando nuevos cuadros”, afirmó.

“Los Cargos Pasan”

Uno de los mensajes centrales de Narro durante el encuentro fue que su actividad política no depende de ocupar un puesto público o contender por una candidatura.

“Los cargos pasan. Las posiciones cambian. Pero las convicciones, las causas y el amor por Zacatecas permanecen”, sostuvo.

En medio de los aplausos de sus simpatizantes, lanzó además una frase que deja abierta la puerta a su permanencia en la actividad política:

“Hay Pepe Narro para rato”.

Aseguró que continuará acompañando a municipios, productores del campo y organizaciones sociales, además de trabajar en el fortalecimiento de Morena y del proyecto de la Cuarta Transformación.

El encuentro también tuvo como eje el respaldo a Claudia Sheinbaum. Desde la Plaza de Armas, Narro envió un mensaje directo a la mandataria federal:

“Doctora Claudia Sheinbaum, no está sola. ¡Zacatecas está con usted!”

El acto se desarrolló pese a las condiciones climáticas y reunió a simpatizantes y organizaciones vinculadas al movimiento de Narro y al Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).