Ayuntamiento Suma Esfuerzos con Asociaciones Para Mantener Limpio el Cerro de La Bufa

Han Retirado Cerca de 15 Bolsas Grandes de Residuos

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, suma esfuerzos con organizaciones de la sociedad para fortalecer el cuidado y conservación del Cerro de La Bufa, mediante jornadas de limpieza en las zonas de mayor tránsito de este espacio natural protegido y uno de los principales atractivos turísticos de la capital.

En estas labores participan integrantes de Tirolesa 840, Pentatlón y Scouts, junto con personal de la Dirección General de Medio Ambiente, encabezada por Isaac Rivera, quienes concentran los trabajos en el área del explanado, los alrededores del mausoleo y el trayecto hacia el observatorio y los miradores.

Durante los recorridos se han retirado cerca de 15 bolsas grandes de residuos, entre los que se encontraron botellas de cerveza, vasos, envases de PET, latas y otros desechos depositados en senderos y espacios de convivencia.

La jornada también contempla acciones de sensibilización ambiental. Como parte de la actividad, los grupos participantes realizaron la plantación simbólica de un árbol, como una muestra del compromiso compartido con la conservación de este sitio emblemático de Zacatecas.

Isaac Rivera destacó que el propósito de estas acciones no se limita al retiro de basura, sino que busca generar conciencia entre quienes visitan La Bufa sobre la importancia de conservar sus áreas naturales. Señaló que existen contenedores distribuidos en distintos puntos, por lo que invitó a la ciudadanía a utilizarlos y evitar dejar residuos en senderos, miradores y zonas de convivencia.

El funcionario explicó que los trabajos de reforestación han permitido observar avances en algunos senderos; sin embargo, la mayor concentración de residuos continúa registrándose en las áreas de mayor afluencia, principalmente en las inmediaciones del mausoleo, el explanado y los accesos hacia los distintos recorridos.

La Dirección General de Medio Ambiente mantiene abierta la convocatoria para sumar a instituciones educativas, empresas, comerciantes de La Bufa, ciclistas, grupos de senderismo y ciudadanía en general a las labores de limpieza y conservación.

Rivera llamó a quienes visitan el Cerro de La Bufa a hacerse responsables de los residuos que generan y depositarlos en los lugares correspondientes, al señalar que mantener limpio y protegido este espacio requiere la participación de todos.