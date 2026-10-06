Claudia Sheinbaum Destaca con 72% en Ranking Internacional

Lula Llega Debilitado a la Segunda Vuelta

La presidenta mexicana ocupa el tercer lugar entre los 40 mandatarios incluidos por Mitofsky y TResearch. El mandatario brasileño aparece con 32% de evaluación positiva, en un panorama de fuertes contrastes entre regiones.

Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva comparten espacio en la izquierda latinoamericana, pero sus gobiernos aparecen en posiciones muy distintas en el ranking internacional de septiembre de Mitofsky y TResearch International. La presidenta mexicana registra 72% y ocupa el tercer lugar del conjunto; el mandatario brasileño figura con 32%, entre los niveles más bajos de América.

Para Lula, esa evaluación adquiere relevancia después de la primera vuelta presidencial del domingo 4 de octubre. Con el cómputo concluido, Flávio Bolsonaro obtuvo 47.03% de los votos válidos y el presidente alcanzó 45.16%. La diferencia fue de 1.87 puntos porcentuales. Ambos disputarán la segunda vuelta el 25 de octubre, de acuerdo con los resultados oficiales recogidos por EFE.

El resultado electoral ocurrió en un contexto de inconformidad con el gobierno brasileño. Sin embargo, hay una distinción fundamental para interpretar las cifras: el 32% incorporado al ranking corresponde a una evaluación favorable de la gestión, no a una intención de voto ni a una medición directamente equivalente a todos los indicadores de los otros países.

El informe reúne 40 liderazgos y permite observar diferencias de respaldo público, aunque sus datos proceden de encuestas realizadas por distintas empresas, con preguntas y fechas que no siempre coinciden.

América, Entre el Respaldo a Sheinbaum y la Vulnerabilidad de Lula

Nayib Bukele encabeza la clasificación americana con 90%, seguido por Sheinbaum, con 72%, y Mark Carney, de Canadá, con 61%. Son los únicos tres mandatarios del continente que alcanzan la categoría de aprobación “muy alta”, reservada en el reporte para porcentajes de 60% o más.

La presidenta mexicana también ocupa el primer lugar entre las siete mujeres incluidas. En la clasificación general solamente queda detrás de Bukele y Vladimir Putin, a quien el documento atribuye 76%.

La diferencia dentro de América del Norte es amplia: México registra 72%; Canadá, 61%, y Estados Unidos, con Donald Trump, 40%. Son 32 puntos entre los valores presentados para los gobiernos mexicano y estadounidense.

Más abajo aparecen Laura Fernández, de Costa Rica, con 59%; Abelardo de la Espriella, de Colombia, con 53%, y Luis Abinader, de República Dominicana, con 51%. De los 20 mandatarios americanos considerados, solamente seis superan la mitad.

El extremo inferior reúne a Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 26%; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 30%, y Lula y José Raúl Mulino, de Panamá, empatados con 32%. El brasileño comparte el lugar 17 de la clasificación continental.

El respaldo tampoco se distribuye uniformemente por orientación política. Javier Milei, José Antonio Kast y Daniel Ortega coinciden en 36%, pese a sus diferencias ideológicas. Sheinbaum encabeza el grupo que el informe clasifica como izquierda y centroizquierda, mientras Bukele lidera el de derecha y centroderecha.

Brasil, una Mala Evaluación que Precedió al Revés Electoral

El dato de Lula exige mirar la encuesta original. Datafolha publicó el 11 de septiembre que 32% de los consultados consideraba su gobierno bueno o excelente, frente a 42% que lo calificaba como malo o pésimo. Otro 25% lo evaluaba como regular.

En una pregunta distinta, sobre aprobación, los resultados fueron 47% de respaldo y 50% de desaprobación. Es decir, el 32% no significa que solamente esa proporción aprobara al presidente, ni permite concluir que el restante 68% lo rechazara.

La evaluación desfavorable ayuda a describir las condiciones en que Lula buscó la reelección: llegó a las urnas con más opiniones negativas que positivas sobre su administración en aquel levantamiento. Su segundo lugar electoral es compatible con ese contexto de debilidad, pero el ranking no demuestra que esa haya sido la causa determinante del resultado.

Tampoco se trata todavía de una derrota definitiva. Lula obtuvo 45.16% de los votos válidos y conserva la posibilidad de revertir la diferencia en el balotaje. El desafío inmediato es ampliar su apoyo después de quedar detrás de Bolsonaro en la primera vuelta.

Europa, los Porcentajes más Bajos del Conjunto

El reporte presenta un promedio simple de 31% para los 13 mandatarios incluidos en su agrupación europea, que excluye a Rusia y Turquía del cálculo regional.

Friedrich Merz, de Alemania, ocupa el último lugar entre los 40 liderazgos, con 13%. Emmanuel Macron, de Francia, aparece con 20%; Pedro Sánchez, de España, con 32%, y Giorgia Meloni, de Italia, con 33%.

En la parte superior de ese grupo figuran Christian Stocker, de Austria, con 40%, y Ulf Kristersson, de Suecia, con 38%. Ninguno de los 13 alcanza 50%.

El caso ruso recibe un tratamiento geográfico distinto dentro del propio documento. Aunque Putin aparece identificado con Europa en la tabla de los primeros diez, el resumen regional lo agrupa con Recep Tayyip Erdoğan, de Turquía, bajo la denominación Eurasia. Sus porcentajes son 76% y 45%, respectivamente. Por ello, el promedio europeo de 31% no debe presentarse como si incluyera a ambos.

Asia, Cuatro Evaluaciones y una Distancia de 31 Puntos

La agrupación asiática reúne solamente cuatro casos. John Lee, jefe del Ejecutivo de Hong Kong, registra 69%; Narendra Modi, de India, 58%; Sanae Takaichi, de Japón, 53%, y Lee Jae-myung, de Corea del Sur, 38%.

Entre el mayor y el menor porcentaje hay 31 puntos. El promedio simple presentado es de 55%, pero describe exclusivamente a esos cuatro liderazgos; no constituye una evaluación representativa de todo el continente.

También hay diferencias temporales: el dato de Hong Kong corresponde a junio; los de India y Japón, a agosto, y el de Corea del Sur, a septiembre. La clasificación combina, por tanto, momentos políticos separados por varios meses.

Sí incorpora a Australia, cuyo primer ministro, Anthony Albanese, registra 35%. Es el único caso de Oceanía incluido.

Cómo se Construyó el Ranking y qué Permite Concluir

El ejercicio de Mitofsky y TResearch es una recopilación de encuestas, no un levantamiento simultáneo realizado con un cuestionario común en 40 países.

La nota metodológica explica que ambas organizaciones reunieron estudios publicados en medios electrónicos. Las mediciones originales son responsabilidad de las respectivas casas encuestadoras, salvo los casos de El Salvador, México y Venezuela, cuyos datos fueron obtenidos directamente por sus equipos. Para México, la fuente identificada es TResearch International.

El procedimiento combina indicadores individuales con promedios de varias mediciones. Brasil utiliza Datafolha; Canadá, Angus Reid Institute, y Estados Unidos, el promedio de RealClearPolitics. En Chile se reúnen cifras de CB Global Data, Cadem y Agenda Criteria; en Francia, de cinco encuestadoras. Japón combina dos fuentes.

Después, los porcentajes se ordenan y se distribuyen en cinco categorías: muy alta, desde 60%; alta, de 50% a 59%; media, de 40% a 49%; baja, de 20% a 39%, y muy baja, por debajo de 20%.

Los promedios regionales son simples: cada mandatario aporta su porcentaje sin ponderarlo por la población de su país. El 42% que el documento presenta como promedio mundial corresponde al conjunto seleccionado, no al porcentaje de habitantes del planeta que aprueba a sus gobernantes.

Hay información técnica que el reporte no detalla de manera uniforme: tamaño de muestra, selección de entrevistados, modalidad de entrevista, ponderaciones, pregunta exacta, margen de error y días de trabajo de campo para cada estudio. Por ello, no existe una ficha muestral común ni un margen de error único aplicable a todo el ranking.

En Brasil fue posible ampliar la información: la encuesta de Datafolha publicada el 11 de septiembre entrevistó a 2,002 electores en 125 municipios, entre el 8 y el 10 de septiembre, con un margen de error reportado de dos puntos porcentuales. Fue encargada por Folha de S.Paulo y TV Globo y registrada ante la Justicia Electoral con el código BR-01833/2026. Estos parámetros pertenecen a ese estudio, no a la recopilación internacional completa.

La posición destacada de Sheinbaum y la baja evaluación favorable de Lula son resultados del informe. Convertir la distancia entre ambos en una comparación exacta de respaldo ciudadano requiere, además, homologar las preguntas y los métodos. Y explicar una elección exige estudiar el voto: la aprobación gubernamental aporta contexto, pero no sustituye ese análisis.