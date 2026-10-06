Consolida Gobierno de Zacatecas Política de Igualdad

Más de 20 mil Mujeres Tejedoras del Progreso y 35 Espacios de Atención

Destaca Secretaria de las Mujeres, Karla Isabel Guardado Oropeza, fortalecimiento de la atención integral, autonomía económica y prevención de las violencias contra las mujeres. Comparece ante la Comisión de Igualdad Sustantiva de la LXV Legislatura del Estado, en el marco de la Glosa al Quinto Informe del Gobernador David Monreal Ávila. Durante este periodo, más de 16 mil 500 mujeres recibieron orientación jurídica, atención psicológica y acompañamiento de trabajo social. La red de atención se consolidó con 32 Centros LIBRE, además de dos espacios estatales especializados y un refugio.

Al comparecer ante la Comisión de Igualdad Sustantiva de la LXV Legislatura del Estado, en el marco de la Glosa al Quinto Informe del Gobernador David Monreal Ávila, la Secretaria de las Mujeres, Karla Isabel Guardado Oropeza, destacó el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a garantizar los derechos, la seguridad, el bienestar y la autonomía de las mujeres zacatecanas.

Ante legisladoras y legisladores de los distintos grupos parlamentarios, la funcionaria afirmó que, durante los cinco años de la actual administración, la política de igualdad se ha consolidado en el territorio, mediante servicios especializados, acciones de prevención y programas dirigidos al empoderamiento de las mujeres.

“Desde el inicio de esta administración, tuvimos la certeza de que no puede existir una transformación verdadera sin las mujeres”, expresó.

En este sentido, resaltó la participación de más de 20 mil Mujeres Tejedoras del Progreso, quienes integran una amplia red comunitaria presente en municipios, colonias y comunidades, y que contribuye a acercar información, orientación y acompañamiento a las zacatecanas.

Fortalecen atención especializada para las mujeres

Guardado Oropeza destacó que Zacatecas cuenta actualmente con una red integral de atención conformada por 35 espacios especializados, de los cuales, 32 corresponden a Centros LIBRE y se suman dos espacios estatales de atención especializada, una unidad móvil y un refugio.

La expansión de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) representa un crecimiento significativo respecto de 2025, cuando inició la apertura de 21 espacios; para 2026, la red llegó a 32 centros distribuidos estratégicamente en el territorio estatal. Esta expansión ha permitido acercar servicios jurídicos, psicológicos, de trabajo social, prevención y empoderamiento a más mujeres.

A través de esta infraestructura y de la Línea Telefónica 079, opción 1, durante el periodo que se informa, se brindó atención integral a más de 16 mil 500 mujeres.

Asimismo, mediante las Jornadas “El LIBRE en tu Colonia”, los servicios institucionales fueron llevados directamente a colonias y comunidades, con un alcance cercano a 50 mil zacatecanas.

La titular de la Semujer subrayó que acercar los servicios al territorio permite atender las necesidades de las mujeres desde sus propias comunidades y fortalecer las acciones de prevención y atención de las violencias.

Prevención Para Transformar la Cultura

En materia de prevención, la funcionaria informó que más de 33 mil personas, entre niñas, niños, adolescentes, docentes y servidoras y servidores públicos, participaron en 1 mil 283 talleres y procesos educativos relacionados con derechos humanos, perspectiva de género y nuevas masculinidades.

A lo anterior se sumaron más de 500 actividades de sensibilización social, realizadas en el marco de las agendas del 25 de noviembre y 8 de marzo.

La funcionaria enfatizó que la construcción de la paz también requiere atender las violencias que ocurren en los hogares y prevenir su normalización. “En Zacatecas, que quede claro: las mujeres no están solas”, afirmó.

Impulso a Autonomía Económica de las Mujeres

Como parte de las acciones para fortalecer la autonomía económica, la Secretaría de las Mujeres impulsó las Caravanas Regionales de Empoderamiento, Ferias Estatales y Mercaditos Morados, espacios en los que más de 950 emprendedoras y empresarias comercializaron sus productos, ante más de 25 mil asistentes, y tuvieron acercamiento con instituciones crediticias y dependencias estatales.

Asimismo, 2 mil 937 mujeres fueron capacitadas en actividades técnicas y oficios no tradicionales, entre ellos, mecánica automotriz, plomería, carpintería, reparación de celulares e instalaciones eléctricas.

A través del programa Mujeres con Progreso, 1 mil 235 mujeres recibieron capital semilla por un monto superior a los 5 millones de pesos, para fortalecer sus iniciativas de autoempleo y generación de ingresos.

La Secretaria de las Mujeres destacó que estas acciones buscan generar condiciones para que las zacatecanas fortalezcan sus capacidades, amplíen sus oportunidades y avancen hacia una mayor independencia económica. “El progreso de las mujeres es el progreso de Zacatecas”, sostuvo.

Mayor respaldo presupuestal y capacidad institucional

Guardado Oropeza señaló que, durante los cinco años de la administración del Gobernador David Monreal Ávila, se han destinado más de 168 millones de pesos directamente a políticas públicas para el adelanto de las mujeres.

Destacó el fortalecimiento presupuestal de la Secretaría de las Mujeres, cuyo presupuesto operativo pasó de 24 millones de pesos en 2022 a 52 millones de pesos en 2026.

La capacidad técnica también se incrementó con el crecimiento de la plantilla de profesionistas especializadas en territorio, integrada por psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales, que pasó de 90 a 210 plazas.

A esto se suma la consolidación de un Anexo Transversal, superior a los 2 mil 829 millones de pesos, con perspectiva de igualdad sustantiva, dentro de la administración pública estatal.

Reconoce Trabajo del Congreso y Plantea Retos Conjuntos

Durante su mensaje de cierre, la titular de la Semujer reconoció el trabajo de la LXV Legislatura para fortalecer el marco jurídico relacionado con los derechos de las mujeres, particularmente en materia de violencia vicaria, agresiones digitales, Registro de Deudores Alimentarios y protección de niñas y adolescentes.

Asimismo, planteó tres retos para continuar avanzando en materia de igualdad sustantiva: fortalecer los presupuestos destinados a la atención y protección de mujeres y niñas; incorporar la perspectiva de género de manera transversal en el proceso legislativo; y fortalecer la corresponsabilidad de los municipios en las políticas públicas dirigidas a las mujeres.

“La igualdad no se decreta en la capital: se construye en cada barrio, en cada ejido y en cada alcaldía”, expresó.

Karla Guardado Oropeza reconoció el trabajo del personal de la Secretaría de las Mujeres y de las profesionistas que brindan atención jurídica, psicológica y social en territorio.

Afirmó que los resultados alcanzados son producto del trabajo conjunto y reiteró el compromiso de mantener una institución cercana y de puertas abiertas para las zacatecanas.

“Sabemos con claridad lo que hemos avanzado, pero asumimos de frente lo que aún nos falta. Hoy, venimos a rendir cuentas de este periodo, pero la responsabilidad de servir continúa diariamente”, concluyó.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de fortalecer las políticas públicas de igualdad sustantiva, prevención de las violencias, atención integral y autonomía económica, para avanzar hacia un estado donde las niñas, adolescentes y mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y vivir una vida libre de violencia.