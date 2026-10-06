El Artista Zacatecano Antonio Pintor es Homenajeado en su 89 Aniversario

Por Mariana Rosales y Thalya Rodríguez/UAZ

A 89 años de su natalicio, el legado del artista zacatecano Antonio Pintor Rodríguez fue reconocido en el Foyer del Teatro Calderón, donde autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) y la Asociación Pintor por Pintor dieron inicio a las jornadas conmemorativas “Antonio Pintor Rodríguez: memoria, muralismo y ciudad de Zacatecas”.

Antonio Pintor Rodríguez es reconocido como un historiador gráfico de Zacatecas por una obra que convirtió distintos espacios de la ciudad en escenarios para preservar y transmitir su memoria. Su producción artística comprende más de 20 murales y alrededor de 3 mil acuarelas y dibujos, entre los que destacan obras relacionadas con la historia, la identidad y el patrimonio cultural zacatecano.

En representación del rector, Ángel Román Gutiérrez, el coordinador del Área de Arte y Cultura de la UAZ, Otoniel Serrano de Santiago, destacó que Antonio Pintor Rodríguez fue un zacatecano que entendió el arte como una forma de conocimiento y se transformó en un historiador gráfico que convirtió los muros de la ciudad en páginas abiertas de la memoria colectiva.

Subrayó que el muralismo tiene una vocación pública y accesible para todos, por lo que genera un compromiso compartido entre universidades, gobiernos y ciudadanía para preservar la identidad cultural. En este sentido, reafirmó el compromiso de la UAZ con la investigación sobre el patrimonio artístico.

Al dar la bienvenida, la presidenta del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), María de Jesús Muñoz Reyes, destacó que este encuentro busca resaltar el legado artístico de Antonio Pintor Rodríguez, particularmente su obra “El Átomo”, ubicada en el Reactor Nuclear de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Realizado entre 1968 y 1969, “El Átomo” representa uno de los trabajos emblemáticos del artista y establece un vínculo entre la ciencia, el arte y elementos de la cosmovisión prehispánica, como Xochiquétzal y Quetzalcóatl.

Entre las obras que forman parte de su legado también destaca el mural ubicado en el Palacio de Gobierno, en el que plasmó distintos pasajes de la historia de Zacatecas, además de otros trabajos que forman parte del patrimonio artístico de la ciudad.

Por su parte, la coordinadora general de la Cátedra “Refugio Reyes”, Lidia Medina Lozano, recordó que este evento conmemorativo surgió del interés de la Asociación Pintor por Pintor por mantener viva la memoria y la obra del artista, con el propósito de conocerla, estudiarla y admirarla. A partir de esta iniciativa, explicó, el IZC y la UAZ han brindado acompañamiento académico e institucional.

En tanto, la presidenta de la Asociación Pintor por Pintor, Rosa María Pintor Rodríguez, informó que como parte de las actividades se realizará un recorrido por la obra del historiador gráfico, que contempla sus murales emblemáticos en el Palacio de Gobierno y en el antiguo Museo Instituto Zacatecano de Bellas Artes, para concluir con una exposición de su obra en el Centro Cultural de la Ciudadela del Arte.

Las actividades académicas y artísticas se desarrollan bajo el programa “Antonio Pintor Rodríguez: memoria, muralismo y ciudad de Zacatecas”, que contempla charlas, mesas de diálogo y exposiciones de su obra gráfica y pictórica.

Bajo esa perspectiva es que las jornadas buscan mantener vigente la memoria de Antonio Pintor Rodríguez y propiciar un acercamiento a su obra desde el muralismo, la historia y la relación que estableció entre el arte y la ciudad de Zacatecas. (Revisión: Pamela Girón)