Exigen Destitución de la Directora de la Telesecundaria Genaro Codina

En Sauceda de la Borda

Madres y padres de familia tomaron este lunes las instalaciones de la telesecundaria Genaro Codina, ubicada en la comunidad de Sauceda de la Borda, para exigir la intervención de la Secretaría de Educación de Zacatecas ante diversos conflictos que, aseguran, afectan a los estudiantes.

Entre sus principales demandas se encuentra el cambio de la directora del plantel, a quien los inconformes señalan por presuntos malos tratos hacia alumnos y por supuestas represalias derivadas de las inconformidades expresadas por las familias.

Los padres también denunciaron que se estaría condicionando el acceso a recursos y servicios escolares al pago completo de una cuota, situación que, de acuerdo con su versión, ha llegado al punto de impedir que algunos estudiantes reciban educación cuando sus familias no cubren la totalidad del monto solicitado.

Con dicha protesta se busca que las autoridades educativas revisen estos señalamientos y garanticen que ningún alumno sea afectado en su derecho a recibir clases por motivos económicos.

De acuerdo con información pública sobre el plantel, la telesecundaria atiende a alrededor de 180 estudiantes. La escuela, además, cuenta con antecedentes de inconformidades de padres de familia relacionadas con su funcionamiento.

En 2023, familias del plantel realizaron una protesta para exigir la salida del entonces director, a quien acusaron de conductas agresivas y faltas de respeto hacia estudiantes. El caso fue atendido por autoridades educativas.

Posteriormente, en mayo de 2024, nuevamente se registró una movilización de padres, quienes incluso bloquearon la carretera a Sauceda de la Borda para solicitar cambios en la dirección y subdirección del plantel, además de plantear otras problemáticas relacionadas con su operación.

En septiembre de 2025, la telesecundaria volvió a ser tomada, esta vez ante la falta de maestros. Padres de familia denunciaron entonces que la escuela contaba con alrededor de 177 alumnos y solamente seis docentes, por lo que exigían la incorporación de personal.

Ahora, las familias vuelven a solicitar la intervención de la Secretaría de Educación de Zacatecas y piden que se investiguen los señalamientos contra la dirección.

Los inconformes también han planteado la necesidad de brindar atención psicológica a los estudiantes, debido a las situaciones que, aseguran, se han presentado dentro del plantel.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a la versión de los padres de familia inconformes, por lo que corresponde a las autoridades educativas realizar las investigaciones pertinentes y determinar si existen irregularidades o responsabilidades.

Las familias advirtieron que permanecerán en protesta hasta obtener una respuesta de la Secretaría de Educación y una solución a sus demandas.