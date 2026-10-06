Gigantes, Dragones y una Niña Robot Invadirán Zacatecas

En el 23 Festival Internacional de Teatro de Calle

Participarán nueve compañías zacatecanas, cuatro nacionales y seis internacionales; “Bad Luck”, de la catalana Mar Gómez, tendrá aquí su estreno mundial. Abre el Festival Supernova, de la argentina Eleve Danza, y cierra la obra Avenir, de Close-Act Teathre.

Durante la conferencia de prensa semanal La Informativa de Zacatecas, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, la Directora del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, María de Jesús Muñoz Reyes hizo un recorrido por el programa del 23 Festival Internacional de Teatro de Calle, que se llevará a cabo entre el 9 y el 17 de octubre.

Como asomarse a la mirilla de una caja mágica, en las calles de Zacatecas estarán tres gigantes de crinolina caminando por la avenida Hidalgo, un dragón despertará en la Plazuela 450, un cuadricóptero escénico subirá a más de 50 metros sobre la ciudad y una niña robot aprenderá a sentir.

Muñoz Reyes destacó que “desde hace más de dos décadas, Zacatecas ha hecho de sus calles, plazas y edificios históricos un escenario sin fronteras, donde el patrimonio de Zacatecas deja de ser solamente escenario para convertirse en parte del espectáculo”.

Zacatecas, escenario del mundo

La Directora General del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, María de Jesús Muñoz Reyes, abrió el libro de los cuentos y relató historias “que vamos a encontrar en la calle, entenderemos por qué vale la pena salir a encontrarnos con el teatro y vernos reflejados en cada historia”.

Será la última puesta en escena a cargo de la administración, lo que representa la oportunidad de culminar un ciclo cultural con una programación de gran formato y proyección internacional; el cierre de una historia que, durante 22 ediciones, ha acercado gratuitamente las artes escénicas a miles de personas.

Primer Acto: las Historias de Casa

La función comenzará por casa. Parvada Teatro abre el camino con “Sendero Nimbus”, una aventura familiar donde la amistad, la valentía y la esperanza sirven de brújula; Mezquite Teatro Colectivo, especializada en la primera infancia, llevará a la Plazuela del Moral “Niña Roja: La Manada”, que nombra la primera menstruación con el lenguaje de la danza, el teatro físico y la poesía.

En la Plazuela Goitia, cinco pequeñas cajas del Colectivo Reborujados se unirán hasta formar una gran serpiente para contar la vida de Yolotl y los mitos de los antiguos pueblos zacatecanos. En las escalinatas de esa misma plazuela, cuatro intérpretes de MoMo Teatro rescatarán a Malintzin del viejo relato de la traición en “Malinche, otra forma de mirar el cielo”, entre cantos y telas inspiradas en códices.

Puerco Teatro, nacida en plena pandemia, contará la Toma de Zacatecas desde la espera de cuatro mujeres en “1914: Interferencia”, la guerra ocurre fuera de escena, mientras ellas sostienen la vida cotidiana, los recuerdos y la esperanza de que sus familiares regresen.

El Grupo de Arte Alternativo El Escarabajo emprenderá “El viaje de los viajeros” en busca de un mundo mejor que quizá ni existe; cuatro seres venidos de las pesadillas descubrirán en “Fuegos fatuos”, de DementeNmente Teatro, que la realidad se ha vuelto tan inquietante que hasta ellos están perdiendo el trabajo; y La Ciénega Teatro hará de Macbeth “La cruel historia de MacPato”, donde los egos y las supersticiones de los actores convierten la tragedia en una disparatada comedia de clown.

Como invitada especial, la Cofradía de San Juan Bautista traerá al Centro Histórico una muestra de las Morismas de Bracho: ejércitos, caballos, armas, cientos de participantes y la batalla entre las fuerzas de Fierabrás y Carlomagno. Se trata de una puesta de teatro de calle por excelencia que sólo había estado dos veces en la programación.

Segundo Acto: Viajeros de México

De San Miguel de Allende llega Cornisa 20 Teatro, que hará cobrar vida a un enorme dragón en la Plazuela 450 con “Caballeros y dragones”, entre zancos y vestuarios vistosos, el cuento de hadas de siempre, trasladado a la calle.

Una intérprete de Cosmonautas Teatro de Sombras caminará desde la explanada de Santo Domingo por la calle Doctor Hierro hasta encontrar una pared; ahí, en “Rapsodia para transeúntes”, sus sombras contarán historias de animales, recuerdos, ternura y poesía.

En la Plazuela Miguel Auza, La Cumbancha Música y Escena invitará a cada espectador a asomarse, uno por uno, a “Radicales a través de la mirilla”, teatro en miniatura donde habitan las historias de las soldaderas, las sufragistas y María Grever.

Teatro Boel, agrupación México-Turquía con presencia en Aguascalientes, Jalpa y Jerez, seguirá en “8 Lunas lejos de casa” los pasos de Luna, una perrita que pasa ocho meses lejos de su hogar, con un pasacalles sobre la pertenencia, la empatía y el cuidado de los animales.

Tercer Acto: el Mundo en las Alturas

Desde Argentina, Élevé Danza inaugurará el festival con “Supernova”: un cuadricóptero escénico, sostenido por una grúa capaz de soportar 120 toneladas, subirá a más de 50 metros para que el público vea una ciudad desmoronarse y volver a levantarse.

Desde Cataluña, Cía Mar Gómez estrenará ante el mundo “Bad Luck”, la historia de dos personajes que, cada vez que intentan resolver un problema, provocan otro.

Desde Francia, Compagnie Transe Express hará que tres gigantes de crinolina recorran la avenida Hidalgo al ritmo de tambores, de “Casta Diva”, de “Habanera” y de “Va, pensiero”. Es, en palabras de la directora, una ópera que sale a caminar por la calle.

También desde Francia, los tres artistas de Cie. Gratte Ciel –rascacielos, en su idioma– oscilarán a unos 10 metros de altura sobre la explanada del Congreso en “RoZéo: L’Oscillation du paysage”, la pieza que formó parte de la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Desde Chile, La Patriótico Interesante llevará a las infancias “Mi fuego, delirios teatrales para niñxs”, con títeres, máscaras y preguntas muy profundas sobre la libertad.

Y desde los Países Bajos, Close-Act Theatre cerrará el Festival de Teatro de Calle con “Avenir”, la fábula de un creador que da vida a una niña robot con sentimientos. “Parecía ciencia ficción, pero ya no lo es tanto”, advirtió Muñoz Reyes.

La invitación ya cruzó fronteras, el Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, contó que tuvo llamadas desde Los Ángeles para preguntar por reservaciones para el Festival. “Sí está trascendiendo”, bendita calle nuestra, donde nadie paga boleto y todos tienen primera fila.

Cae el Telón

La presentación terminó con una petición sencilla, que cada quien elija su plaza preferida. La fiesta la sostendrán 19 compañías, más de 200 creadores y más de 300 personas en la operación logística. La mirilla ya está abierta; del otro lado, Zacatecas es escenario del mundo.

La cultura no es un espacio ajeno a la realidad, sino una de las formas más profundas que tenemos para comprenderla, expresó la Directora del IZC, María de Jesús Muñoz Reyes.

Prevén Buena Ocupación en Octubre

El Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, informó que el mes de octubre traerá el Ultraman México; la Carrera Panamericana, que volverá a tener a Zacatecas como meta en su 76 aniversario, y el Festival de Día de Muertos, que contará con Oaxaca como estado invitado y la presentación de La Guelaguetza.