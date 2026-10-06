Protestan Padres de Familia en Primaria al Cumplirse dos Meses sin Director

Exigen a SEZ Cumplir su Compromiso

Padres de familia de la primaria 20 de Noviembre tomaron este lunes las instalaciones del plantel para exigir a la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) la asignación de un director, luego de que la titular anterior, la maestra Maura Anguiano, se jubilara el pasado 1 de agosto.

Los inconformes señalaron que desde el 26 de agosto solicitaron por escrito el nombramiento de un nuevo director, pero su petición fue rechazada bajo el argumento de que la escuela no contaba con la matrícula mínima requerida de 160 alumnos.

Sin embargo, aseguraron que actualmente la primaria tiene 161 estudiantes distribuidos en nueve grupos, por lo que consideran que cumple con el requisito señalado por las autoridades.

Los padres relataron que el pasado 29 de septiembre recibieron la noticia de que ya había sido asignado un director para el plantel, pero dos días después, el 1 de octubre, se les informó que finalmente el funcionario no llegaría.

Además, denunciaron que las autoridades educativas les comunicaron que se retirarían algunos maestros y se fusionarían grupos, situación que generó mayor inconformidad entre las familias.

Ante esta serie de cambios, los padres decidieron cerrar la escuela y exigieron a la SEZ cumplir con el compromiso de asignar un director y garantizar el personal necesario para atender a los estudiantes.

Los padres de familia advirtieron que mantendrán su postura hasta obtener una respuesta de las autoridades, al considerar que la falta de certeza en la organización del plantel pone en riesgo el derecho a la educación de los 161 alumnos.