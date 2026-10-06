Resuelve Transparencia Para el Pueblo 127 Expedientes de Quejas Ciudadanas en Materia de Acceso a la Información

“Transparencia para el Pueblo de Zacatecas” a través de su titular Miguel Ángel Ovalle, informó que durante el pasado mes de septiembre se resolvieron 63 expedientes relativos a quejas ciudadanas en materia de acceso a la información. “45 expedientes se desecharon por improcedentes, en 5 casos se confirmó la respuesta del sujeto obligado y se revocaron otras 5 respuestas”.

Ovalle Flores detalló que la jefatura de Atención, Sustanciación y Resolución de los Recursos de Revisión proyectó que durante septiembre se resolverían 58 recursos, por lo que se pudo rebasar la meta. “En 8 casos, los expedientes fueron sobreseídos toda vez que el ciudadano se desistió de su queja”. De la misma manera, el titular del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública reveló que se notificaron 2 casos en los que el sujeto obligado cumplió con modificar y entregar la respuesta, pero en 5 casos más, se notificó el incumplimiento y se dio vista a superior jerárquico por lo que, en caso de no entregar la debida información, se procederá a la imposición de una medida de apremio. También es importante destacar que la Autoridad garante ha admitido ya 51 expedientes más que inician su etapa de sustanciación.

Por otra parte, se dio a conocer que a través del área de Atención y Resolución de Denuncias y Obligaciones de Transparencia se atendieron 64 expedientes, de los cuales se desprende que en 15 asuntos el sujeto obligado solventó las observaciones y en 11 más la Autoridad garante mandató se resolvieran las omisiones denunciadas, además se desecharon 15 denuncias y se admitieron 23.

Es importante señalar que, aunado a lo anterior, se dio atención a 17 denuncias en materia de datos personales, desahogando la investigación previa.

Finalmente, toda vez que octubre es mes en el que los sujetos obligados deben cumplir con la carga de la información que les señala la ley, Transparencia para el Pueblo de Zacatecas brindó un par de capacitaciones en las que se atendió a más de 400 servidores públicos de diversos sujetos obligados a fin de que conozcan las innovaciones de este sistema implementado por el gobierno federal.

De esta manera la Autoridad garante de la entidad cumple con el acompañamiento a los entes públicos para que se garantice siempre el derecho a saber de la ciudadanía.