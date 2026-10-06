Ruth Contreras Defiende Finanzas Estatales

Congreso Cuestiona Deuda y Gasto

Ruth Angélica Contreras Rodríguez, titular de la Secretaría de Finanzas, defendió ante el Congreso del Estado la situación financiera de Zacatecas y aseguró que la administración de David Monreal Ávila ha logrado mantener cinco años de balance presupuestario positivo, sin contratar nueva deuda.

Durante su comparecencia ante la LXV Legislatura, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, la funcionaria informó que en lo que va de la administración se han pagado más de 4 mil 170 millones de pesos de capital de la deuda heredada, mientras que el saldo actual asciende a 6 mil 345 millones de pesos.

Contreras Rodríguez sostuvo que la política de “cero deuda” permitió mejorar las condiciones financieras del estado y afirmó que Zacatecas mantiene una calificación sostenible ante el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

También destacó que las calificadoras Fitch Ratings y HR Ratings elevaron la calificación crediticia del estado durante 2026, lo que atribuyó al fortalecimiento de los ingresos, el bajo nivel de endeudamiento y la disciplina en el manejo de los recursos.

En materia de recaudación, informó que durante el periodo reportado se captaron 47 mil 195 millones de pesos, 12.9 por ciento por encima de lo programado. Los ingresos propios alcanzaron 4 mil 710.8 millones de pesos, cifra que, de acuerdo con la funcionaria, representa un crecimiento de 113 por ciento respecto al último informe de la administración anterior.

Para el cierre de 2026, estimó ingresos propios por 4 mil 949 millones de pesos y un presupuesto ejercido superior a los 45 mil millones de pesos.

La secretaria también destacó los recursos destinados a seguridad, infraestructura, educación y programas sociales. Señaló que el gasto estatal para seguridad y justicia alcanza 17 mil 618 millones de pesos y que durante este año se prevé una inversión de 4 mil 468 millones en equipamiento, capacitación y operación de los cuerpos de seguridad.

En infraestructura, estimó cerrar 2026 con una inversión cercana a los 3 mil 500 millones de pesos, mientras que el gasto social acumulado durante la administración supera los 7 mil 701 millones.

En educación, informó que durante el sexenio se han destinado cerca de 97 mil millones de pesos entre recursos federales y estatales, además de alrededor de 5 mil millones de pesos de apoyo a la Universidad Autónoma de Zacatecas para contribuir a su saneamiento financiero.

También destacó un convenio por 2 mil 748 millones de pesos para educación básica, mediante el cual, afirmó, se ha permitido atender el pago de la nómina educativa estatal.

Pero los números presentados por la Secretaría de Finanzas también fueron acompañados por una serie de cuestionamientos de las y los diputados sobre el destino de los recursos, la deuda, los subejercicios y las condiciones financieras que enfrentará el estado al cierre de 2026 y el inicio de 2027.

Uno de los planteamientos fue realizado por el diputado Pedro Martínez Flores, quien pidió conocer qué proporción del gasto estatal realmente se convierte en infraestructura y proyectos productivos y cuánto corresponde a gasto corriente. También cuestionó si existe una estrategia para que Zacatecas reduzca su dependencia financiera de la Federación.

La diputada Maribel Villalpando Haro preguntó cómo se apoyará a los municipios para enfrentar sus compromisos financieros de fin de año, además de solicitar detalles sobre la estrategia que permitió alcanzar el saneamiento de las finanzas estatales.

Marco Vinicio Flores Guerrero puso sobre la mesa la dependencia que mantiene Zacatecas de los recursos federales y cuestionó para qué sirve acumular recursos si estos no terminan reflejándose en obras y beneficios para la población. También pidió información sobre posibles subejercicios y sobre proyectos como el Platabús, Milpillas e IMSS-Bienestar.

La situación del ISSSTEZAC también fue parte de los cuestionamientos. Imelda Mauricio Esparza preguntó cómo se apoyará al instituto al cierre del año y si está garantizado el pago de aguinaldos.

En el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Oscar Rafael Novella Macías cuestionó cuánto y cómo ha apoyado el Gobierno del Estado a la institución y qué margen existe para incrementar ese respaldo ante el déficit financiero que enfrenta.

Uno de los cuestionamientos relacionados directamente con el próximo proceso electoral fue planteado por Karla Guadalupe Estrada García, quien pidió conocer qué mecanismos se establecerán para evitar que los recursos públicos y los programas sociales sean utilizados con fines electorales durante 2027.

La legisladora también cuestionó el orden del presupuesto y señaló que existen iniciativas aprobadas por el Congreso que no pueden aplicarse debido a la falta de recursos.

María Teresa López García pidió información sobre los recursos recuperados mediante coberturas y seguros relacionados con la deuda, además del fideicomiso del segundo piso y el fondo denominado De Inversión Pública. También preguntó cuánto representan los pasivos derivados de demandas laborales.

El segundo piso también apareció en el intercambio con Carlos Peña Badillo, quien cuestionó por la fallida obra y preguntó si ya existen responsables por los recursos que, según señaló, se perdieron en ese proyecto.

Al cierre de la comparecencia, también quedaron sobre la mesa las condiciones con las que terminará 2026 y comenzará el siguiente ejercicio fiscal. Ana María Romo Fonseca preguntó por el informe de la deuda histórica y por la estrategia para cerrar el año e iniciar 2027, mientras que Guadalupe Isadora Santivañez Ríos cuestionó qué mecanismos permitirán que las políticas financieras se mantengan en la siguiente administración y que los recursos transferidos a las dependencias se reflejen en resultados para la ciudadanía.

Contreras Rodríguez sostuvo ante las y los diputados que el estado atraviesa una etapa de recuperación financiera y que la prioridad es mantener el equilibrio presupuestario sin recurrir a nuevo endeudamiento. Según su exposición, el Gobierno de Zacatecas cerrará 2026 con más de 45 mil millones de pesos ejercidos y mantendrá como principales destinos del gasto la seguridad, infraestructura, educación y política social.

disciplina presupuestaria y la estabilidad financiera en los próximos años.