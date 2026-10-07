Acusan de Acoso y Hostigamiento a Directora de la Primaria “Rafael Ramírez”

Madres y Padres de Familia Toman el Plantel

Madres y padres de familia de la primaria “Rafael Ramírez” tomaron las instalaciones del plantel para exigir la destitución de la directora, a quien señalan por presuntos actos de acoso y hostigamiento psicológico contra integrantes de la comunidad escolar.

Los inconformes bloquearon desde temprana hora el acceso a la escuela y colocaron pancartas en las que expresaron su respaldo al personal docente que, aseguran, también habría sido afectado por el comportamiento de la directiva.

De acuerdo con los padres de familia, las inconformidades se han presentado de manera reiterada y estarían relacionadas con presuntas agresiones verbales y situaciones de hostigamiento hacia maestros y tutores.

Ante esta situación, los manifestantes comenzaron a reunir firmas para formalizar su petición y presentar una queja ante la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac).

Los padres advirtieron que mantendrán la protesta y el cierre del plantel hasta que las autoridades educativas atiendan su demanda y determinen una solución al conflicto.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a la versión de los manifestantes y se espera la postura de las autoridades educativas y de la propia directora.