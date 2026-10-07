Con Novedades, la Edición Número 15 del Desfile de Día de Muertos de Zacatecas

Oaxaca Será el Estado Invitado

El Desfile de Día de Muertos de Zacatecas llegará este año a su edición número 15 con cambios en su organización, entre ellos la selección previa de los proyectos que participarán, cinco módulos de gradas y un recorrido que concluirá en el Museo Rafael Coronel.

La celebración, que nació hace 15 años a iniciativa de comerciantes y empresarios agrupados en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas, se realizará el 30 de octubre y tendrá como estado invitado a Oaxaca.

La presidenta de Canacozac, Gloria Alicia Hernández Terrones, destacó que el desfile comenzó como una actividad para darle vida al Centro Histórico y que hace alrededor de cinco años adquirió una proyección nacional e internacional a partir de la colaboración entre instituciones públicas y el sector privado.

Para esta edición, las inscripciones al concurso de carros alegóricos estarán abiertas hasta el 12 de octubre. El jurado seleccionará cinco proyectos el 15 de octubre, mismos que participarán en el desfile.

La bolsa para los carros alegóricos será de 100 mil pesos, con 30 mil para el primer lugar, 20 mil para cada uno de los dos segundos lugares y 15 mil para cada uno de los dos terceros lugares.

Además, la convocatoria contempla concursos de disfraces en distintas categorías, entre ellas mujeres, hombres, grupos, disfraces inspirados en Oaxaca, así como una nueva categoría para mojigangas, alebrijes y calaveras móviles. Los premios para disfraces van de los 2 mil a los 10 mil pesos.

Una de las condiciones para participar será presentar un ticket de compra de algún negocio zacatecano por los materiales utilizados en la elaboración de los carros o disfraces, como telas, pinturas, flores y utilería.

La intención, explicó Hernández Terrones, es que el desfile también genere movimiento económico para los comercios locales.

El coordinador del Festival de Día de Muertos, Héctor Pes Delgado, señaló que este año se decidió apostar por la calidad de los proyectos y no únicamente por incrementar el número de participantes. Por ello, ya no todas las personas que se registren pasarán automáticamente al desfile.

El recorrido tendrá una duración aproximada de dos horas y comenzará a las 18:00 horas. La ruta llegará hasta el Museo Rafael Coronel, a diferencia de ediciones anteriores en las que el desfile concluía en otros puntos del Centro Histórico.

También aumentará el número de espacios para espectadores. De los tres módulos de gradas que se habían instalado anteriormente, este año habrá cinco, distribuidos desde el Acueducto del Hotel Quinta Real hasta Plaza de Armas. Uno de los módulos tendrá capacidad para alrededor de mil 500 personas.

A lo largo de la ruta también se instalarán cinco islas con iluminación, sonido y efectos de confeti para acompañar el recorrido por calles como González Ortega y avenida Hidalgo.

Entre los contingentes que ya se tienen contemplados están uno inspirado en brujas mexicanas, otro dedicado al artista fresnillense José Esteban Martínez y uno más relacionado con la lucha libre.

Precisamente, la edición de este año rendirá homenaje a José Esteban Martínez, cuya obra estuvo inspirada en buena parte en Oaxaca. El festival retomará elementos de su trabajo, entre ellos personajes y figuras de cartonería que serán incorporados al desfile.

El estado de Oaxaca será invitado especial y participará con un contingente de entre 500 y 600 personas, entre artesanos y participantes de la Guelaguetza, de acuerdo con los organizadores. El gobierno de esa entidad aportará más de 6 millones de pesos para el traslado de su delegación, mientras Zacatecas se encargará de aspectos como hospedaje y alimentación.

Los organizadores también destacaron el impacto económico que ha tenido el festival. En 2025, las actividades del Día de Muertos reunieron a más de 200 mil personas y generaron una derrama económica superior a los 50 millones de pesos, por lo que este año esperan superar esas cifras.

La Secretaría de Turismo informó además que durante la edición anterior se realizaron más de 80 actividades y que se trabaja en capacitación para prestadores de servicios turísticos, con temas como atención a personas adultas mayores, inteligencia artificial y ventas. También se han entregado distintivos de calidad a hoteles, restaurantes, museos y establecimientos de los siete Pueblos Mágicos.

Para el desfile de este año se establecieron además medidas de seguridad. Las plataformas y remolques mecánicos deberán encontrarse en condiciones óptimas, no superar los tres metros de altura y contar con extintor. También quedó prohibido el uso de caballos durante el recorrido.

La presidenta de Canacozac hizo énfasis en que el desfile busca mantener el consumo dentro de los negocios locales, mientras que la coordinación del festival señaló que buena parte de los vestuarios, piezas de cartonería y otros elementos utilizados son elaborados por artesanos y trabajadores zacatecanos.