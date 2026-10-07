Congreso Aborda Hundimientos, Falta de Maestros y Alerta por Gusano Barrenador

Piden 10 mdp Para Atender Socavones en Guadalupe

Problemas que van desde los hundimientos en calles de la zona conurbada hasta la falta de maestros en escuelas de educación básica y el riesgo sanitario por el gusano barrenador fueron llevados este martes a la tribuna del Congreso del Estado.

Uno de los planteamientos que implican recursos concretos fue la creación de un fondo de al menos 10 millones de pesos para atender daños en la infraestructura subterránea de Guadalupe y Zacatecas.

La propuesta, presentada por la diputada Ma. Teresa López García, busca que el recurso sea considerado en el Presupuesto de Egresos de 2027 y permita responder a hundimientos que, de acuerdo con lo expuesto en tribuna, se han vuelto recurrentes.

Entre los puntos señalados está la avenida García Salinas, en Guadalupe, donde los hundimientos han generado afectaciones a una de las principales zonas comerciales y de movilidad del municipio.

La propuesta también plantea que Obras Públicas y la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado establezcan protocolos para actuar ante este tipo de emergencias y reducir el tiempo que permanecen las zonas afectadas.

Otro de los asuntos que llegó al Legislativo fue el problema de escuelas que operan sin el número suficiente de docentes o con grupos sobresaturados.

La diputada Karla Guadalupe Estrada García planteó que la Secretaría de Educación presente un diagnóstico actualizado de la plantilla docente, identifique los planteles con falta de personal y revise aquellos donde el número de alumnos por grupo representa un problema.

La propuesta también contempla establecer un mecanismo para que madres y padres de familia puedan reportar la ausencia de maestros o la saturación de grupos y conocer el seguimiento de sus casos.

Refuerzan Llamado por Gusano Barrenador

En la misma sesión, el Pleno aprobó por unanimidad un exhorto para que la Secretaría del Campo, la Secretaría de Salud y los ayuntamientos refuercen las medidas de vigilancia, prevención y control del gusano barrenador.

La agenda legislativa también incluyó una propuesta para destinar 2 millones de pesos en 2027 a incentivos económicos para deportistas de nivel medio superior y superior que obtengan medallas en competencias nacionales e internacionales, además de sus entrenadores.

Entre las iniciativas restantes se planteó crear un registro gratuito de grupos de senderismo, ciclismo de montaña y otros deportes de aventura; actualizar la legislación estatal en materia de salud mental y adicciones; incorporar la enseñanza de primeros auxilios en los planes educativos y establecer mecanismos para medir el turismo deportivo.

También se propuso declarar patrimonio cultural inmaterial del estado la tradición de las “Casitas de Barro”, que se realiza cada año en Florencia de Benito Juárez.

En materia migratoria, los diputados plantearon incorporar a la legislación un programa especial para atender a zacatecanos retornados en situaciones excepcionales, como deportaciones masivas.

La sesión incluyó además dictámenes sobre la enajenación y donación de inmuebles municipales y las cuentas públicas de varios ayuntamientos correspondientes a 2024.