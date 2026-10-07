Lanzan Convocatoria Para Integrar el Parlamento de las Juventudes 2026

Lo Conformarán 30 Jóvenes

La LXV Legislatura lanzó la convocatoria para integrar el Parlamento de las Juventudes 2026, que se realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre y contempla la participación de 30 jóvenes de entre 18 y 29 años con 11 meses de edad.

El ejercicio busca que las y los jóvenes presenten propuestas sobre temas que consideran relevantes para Zacatecas y que puedan plantear modificaciones al marco normativo, además de participar en la discusión de asuntos relacionados con la vida pública del estado.

El Parlamento estará integrado bajo el principio de paridad, con 15 mujeres y 15 hombres.

De los 30 espacios, 18 serán seleccionados uno por cada distrito electoral local. Otros cuatro serán propuestos por instituciones educativas y cuatro más por asociaciones de la sociedad civil.

También habrá dos espacios para jóvenes con carácter migrante o binacional, quienes podrán ser propuestos por clubes de migrantes zacatecanos o registrarse de manera individual. Los dos lugares restantes serán asignados a quienes obtengan las mejores evaluaciones por parte del comité de selección.

Entre los requisitos está tener entre 18 y 29 años con 11 meses, contar con ciudadanía zacatecana y presentar un video de entre dos y tres minutos en el que expongan una propuesta sobre alguno de los cinco temas establecidos en la convocatoria.

Las temáticas son juventudes, migración e identidad binacional; inteligencia artificial y transformación tecnológica; educación, empleo y proyecto de vida; salud mental de las juventudes, así como democracia y participación legislativa.

Los registros y videos deberán enviarse a través del sitio habilitado por el Congreso del Estado, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el miércoles 4 de noviembre.

Una vez cerrado el registro, el comité organizador entregará los expedientes al comité de selección, que evaluará los videos y emitirá un dictamen a más tardar el 6 de noviembre. Los resultados serán publicados en el portal del Congreso y las personas seleccionadas serán notificadas por teléfono o correo electrónico.

Las y los jóvenes seleccionados deberán presentarse el 11 de noviembre en la Presidencia del Poder Legislativo para recibir las constancias que los acreditarán como integrantes del Parlamento de las Juventudes 2026.

Durante la presentación de la convocatoria, representantes electorales destacaron que el ejercicio busca acercar la participación ciudadana a las juventudes, particularmente cuando Zacatecas se encuentra en el inicio del proceso electoral.

La consejera electoral Gabriela Elizabeth Muñoz Rodríguez señaló que entre 31 y 32 por ciento de la población se encuentra entre los 18 y 34 años, por lo que consideró necesario escuchar sus propuestas y conocer qué políticas públicas consideran necesarias.

“Estos foros son totalmente indispensables, pero además son valiosísimos, queremos escucharlos”, expresó.

Añadió que el Instituto Electoral está dispuesto a colaborar con el Congreso y el Instituto de la Juventud en las actividades relacionadas con el Parlamento y sostuvo que las propuestas que surjan deberán ser tomadas en cuenta.

La convocatoria lleva por lema “Las Juventudes Proponen, Zacatecas Evoluciona”.