Sudamérica Redefine su Mapa Político

Cinco Países Giran a la Derecha y Brasil Está en la Encrucijada

El mapa político de Sudamérica ha cambiado de manera importante en los últimos tres años. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú han dejado atrás gobiernos o fuerzas vinculadas con la izquierda, aunque cada relevo respondió a circunstancias políticas y sociales distintas.

Brasil aparece ahora como una de las piezas centrales de ese reacomodo. La elección presidencial definirá si el país mantiene a Luiz Inácio Lula da Silva o regresa al bolsonarismo con Flávio Bolsonaro.

Más que un desplazamiento uniforme hacia la derecha, los resultados recientes muestran una región marcada por la alternancia, el desgaste de gobiernos y el peso creciente de temas como seguridad, economía, migración y estabilidad política.

Argentina Abrió el Cambio

Argentina fue uno de los primeros casos recientes. Javier Milei asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 2023, después del gobierno de Alberto Fernández, y desplazó al peronismo con un proyecto basado en la reducción del gasto público, el equilibrio fiscal y una agenda económica liberal.

El cambio argentino se produjo en un contexto de fuerte malestar económico, inflación y pérdida de poder adquisitivo, factores que fueron determinantes para el resultado electoral.

Bolivia: el Desgaste del MAS

En Bolivia, la salida del Movimiento al Socialismo ocurrió en un escenario diferente.

Rodrigo Paz ganó las elecciones de 2025 y puso fin a casi dos décadas de predominio del MAS. Su triunfo frente al conservador Jorge “Tuto” Quiroga mostró, sin embargo, que el relevo del partido gobernante no significó necesariamente un triunfo de la derecha.

Paz llegó identificado con posiciones de centro y recibió respaldo de un electorado marcado por la crisis económica y el desgaste del oficialismo.

Chile y Colombia Giran a la Derecha

En Chile, el cambio fue más claro. José Antonio Kast ganó la segunda vuelta presidencial de 2025 frente a Jeannette Jara, candidata del oficialismo, en una campaña en la que seguridad e inmigración tuvieron un papel central.

Colombia también cambió de gobierno en 2026. Abelardo de la Espriella derrotó a Iván Cepeda por una diferencia menor a un punto porcentual.

El resultado significó la salida de Gustavo Petro del gobierno, pero también mostró que la izquierda mantiene una base electoral importante: la diferencia entre ambos candidatos fue de apenas 0.96 puntos.

Perú: Otro Escenario de Inestabilidad

En Perú, el triunfo de Keiko Fujimori representó el regreso de una opción de derecha a la Presidencia, después de años de inestabilidad política.

Sin embargo, el caso peruano tampoco puede leerse simplemente como una transición de izquierda a derecha. El gobierno de Dina Boluarte, que antecedió a Fujimori, tuvo una posición política difícil de encasillar y llegó al poder después de la destitución de Pedro Castillo.

No Toda la Región se Movió en la Misma Dirección

El mapa también tiene excepciones.

En Uruguay, Yamandú Orsi llevó nuevamente al Frente Amplio a la Presidencia en 2025, después del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Ecuador, por su parte, mantuvo una administración de derecha con la reelección de Daniel Noboa, mientras Paraguay continuó bajo el Partido Colorado con Santiago Peña.

Estos casos son importantes porque muestran que no existe un movimiento regional uniforme: mientras algunos países cambiaron de orientación, otros mantuvieron el rumbo o incluso hicieron el movimiento contrario.

Brasil, la Pieza que Falta

En este escenario, Brasil adquiere especial relevancia por su peso político y económico en Sudamérica.

La elección presidencial definirá si Lula da Silva permanece al frente del país o si el bolsonarismo recupera la Presidencia con Flávio Bolsonaro.

Una victoria de Bolsonaro ampliaría la presencia de gobiernos de derecha y centroderecha en la región. Una victoria de Lula, en cambio, mantendría a la principal potencia sudamericana bajo un gobierno de izquierda, aunque dentro de un mapa regional diferente al que existía en 2023.

Por ahora, cualquiera de los dos escenarios sigue abierto.

Un Cambio que no Responde a una Sola Causa

Los resultados electorales de los últimos años muestran algo más complejo que un simple avance de la derecha.

En algunos países, el voto estuvo marcado por la crisis económica; en otros, por la inseguridad, la migración, el desgaste de los gobiernos en turno o años de inestabilidad política.

También existen diferencias importantes en los márgenes de victoria. El triunfo de Kast en Chile y la cerrada elección colombiana, por ejemplo, modificaron el color político de ambos países, pero representan niveles de respaldo electoral muy distintos.

Por ello, más que hablar de una región que cambió de ideología de manera uniforme, los resultados permiten observar un electorado que ha utilizado las elecciones para castigar gobiernos, buscar alternativas y responder a problemas concretos.

¿Y México?

El escenario sudamericano tampoco puede trasladarse directamente a México.

El país mantiene un gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum y una fuerza política, Morena, que conserva una posición dominante en el escenario nacional.

La experiencia sudamericana, sin embargo, sí ofrece un elemento para observar: los triunfos electorales no garantizan por sí mismos la permanencia de un proyecto político.

El desgaste de los gobiernos, la economía, la seguridad y la percepción ciudadana sobre los resultados pueden modificar rápidamente el respaldo electoral.

Brasil será, en ese sentido, una elección particularmente relevante para observar hasta dónde llega el actual reacomodo político sudamericano.