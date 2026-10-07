Zacatecas Necesita Ingenieras, Ingenieros y Técnicos Para Poder Desarrollar la Industria Manufacturera: JMC

Se Buscará Atraer Empresa Proveedora Automotriz de Primer Nivel

Zacatecas busca atraer una empresa proveedora de primer nivel para la industria automotriz, ante la dificultad de concretar la llegada de una armadora por el actual escenario arancelario, informó el secretario de Economía, Jorge Miranda Castro.

El funcionario señaló que actualmente existen alrededor de 30 empresas vinculadas al sector automotriz en el estado y estimó que entre 13 y 15 de ellas tendrían interés en instalarse o ampliar sus operaciones en Zacatecas.

Explicó que uno de los principales atractivos del estado es su ubicación, ya que en un radio de aproximadamente 500 kilómetros se encuentran alrededor de nueve plantas armadoras instaladas en distintas entidades.

“Hoy es muy complejo por el tema arancelario que venga una armadora a Zacatecas”, señaló, aunque consideró viable atraer una empresa Tier 1, es decir, un proveedor directo de las grandes armadoras.

Miranda adelantó que en los próximos días sostendrán una reunión con el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, y su equipo, junto con el gobernador David Monreal Ávila, para revisar las condiciones de inversión y las posibilidades de atraer nuevas empresas.

El secretario consideró que las condiciones para que llegue una empresa de este nivel son favorables, aunque reconoció que Zacatecas debe fortalecer la preparación de su fuerza laboral para responder a las necesidades de la industria.

Entre los principales requerimientos que han planteado las empresas se encuentra el dominio del inglés técnico, además de conocimientos en inteligencia artificial, electromovilidad y otras habilidades relacionadas con la industria avanzada.

“Lo primero que se requiere de nuestros egresados es el inglés técnico”, afirmó.

Dijo que actualmente se trabaja con universidades públicas y privadas para revisar los mapas curriculares y acercar la formación académica a las necesidades de las empresas.

También se impulsa el modelo de educación dual, con la intención de que los estudiantes puedan incorporarse a las empresas desde un año antes de concluir sus estudios y que, al egresar, cuenten ya con experiencia laboral y posibilidades de contratación.

El funcionario reconoció que el nivel de inglés técnico entre los egresados todavía es bajo y señaló que instituciones como el CITES, la UAZ y el Politécnico concentran algunos de los mayores porcentajes de estudiantes con esta preparación.

Incluso planteó que Zacatecas necesita orientar una mayor parte de su formación profesional hacia ingenierías y carreras técnicas relacionadas con la manufactura, particularmente la industria automotriz y otros sectores avanzados.

“Hoy lo que necesita Zacatecas son ingenieras, ingenieros y técnicos para poder desarrollarse en la industria manufacturera”, sostuvo.

Miranda también señaló que uno de los problemas actuales es que estudiantes de estados vecinos terminan migrando hacia Guadalajara o Monterrey para trabajar, mientras Zacatecas tiene que traer talento de esas entidades para cubrir las necesidades de sus propias empresas.

Por ello, consideró que vincular la formación educativa con las necesidades de la industria puede ayudar a retener a los jóvenes y, al mismo tiempo, facilitar la llegada de nuevas inversiones.