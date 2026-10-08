Continúa la Glosa por el Quinto Informe

Montes Inchaurregui Defiende Adjudicación del Mundial Social; Pérez Haro Responde Preguntas por Platabús y Apoyos de Vivienda

Los proyectos de movilidad, los subsidios para vivienda, las adjudicaciones de obra pública y varios procesos judiciales concentraron los cuestionamientos durante las comparecencias de las titulares de las secretarías de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno.

Ante legisladores, la titular de Obras Públicas, Karla Montes Inchaurregui, reconoció que no puede informar públicamente sobre uno de los procesos judiciales que enfrenta la dependencia debido a una resolución del Segundo Tribunal de Distrito, mientras defendió la adjudicación de obras del programa Mundial Social a una sola empresa.

La funcionaria explicó que la resolución corresponde al Poder Judicial Federal y que establece restricciones sobre sus declaraciones, además de contemplar sanciones en caso de incumplimiento.

“Es muy lamentable para nosotros no poder estar transparentando todo el proceso”, dijo.

Montes Inchaurregui señaló que existe otro procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pero aclaró que el asunto sobre el que no puede pronunciarse corresponde al ámbito federal.

Durante la comparecencia también fue cuestionada por las obras del programa Mundial Social, luego de que los trabajos fueran asignados a una sola empresa.

La secretaria argumentó que se trató de un programa emergente de la Federación y que Zacatecas tuvo alrededor de un mes para ejecutar las obras, por lo que la Ley de Obras Públicas permitía exceptuar la licitación en este tipo de situaciones.

Añadió que una licitación ordinaria habría requerido alrededor de 45 días y que la empresa seleccionada debía tener capacidad para trabajar en más de 10 frentes distribuidos en las regiones donde se construyeron las canchas.

Montes Inchaurregui también defendió el uso del esquema de precio alzado para determinados proyectos, al señalar que permite definir los trabajos directamente en campo cuando no están completamente determinados desde la etapa de planeación.

Ante señalamientos sobre una posible intervención de funcionarios en adjudicaciones de obra, respondió que, si existen pruebas, deben presentarse ante las autoridades.

“Si hay evidencia, que se denuncie”, sostuvo.

Afirmó que la dependencia utiliza un sistema de evaluación mediante un “semáforo” para revisar a las empresas antes de asignarles contratos, tomando en cuenta su experiencia, cumplimiento, calidad de materiales, antecedentes y generación de empleos, además de que cumplan con las cuotas para personas con discapacidad.

“Para nosotros en este momento no hay ninguna ilegalidad en los procesos”, aseguró.

La discusión también pasó por el estado de las carreteras. La funcionaria consideró que los legisladores deben participar en la supervisión de las obras y reportar a la Secretaría los tramos que encuentren deteriorados.

Aclaró que los datos presentados por la dependencia corresponden a avances de intervención y no significan que toda la red carretera estatal haya sido atendida.

Sobre el proyecto del segundo piso, cuestionada por la demanda promovida por el Gobierno del Estado para recuperar el anticipo entregado, evitó entrar en detalles debido a que el asunto también está relacionado con el proceso judicial y señaló que primero deben agotarse los procedimientos administrativos para determinar responsabilidades.

Platabús y subsidios de vivienda, entre los principales cuestionamientos a SEDUVOT

En la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Luz Eugenia Pérez Haro, los diputados centraron buena parte de sus preguntas en el proyecto Platabús y en los subsidios otorgados para vivienda en Villas Universidad.

Karla Esmeralda Rivera Rodríguez cuestionó hacia dónde se dirige Zacatecas en materia de vivienda y qué políticas se están aplicando para reducir la pobreza y avanzar en igualdad.

El tema de Villas Universidad fue retomado por Jesús Eduardo Badillo Méndez, quien pidió conocer la lista de beneficiarios de los subsidios, los criterios utilizados por el comité de selección y los montos entregados. También preguntó por qué varios funcionarios recibieron beneficios de este programa y qué está fallando para que la población conozca y pueda acceder a este tipo de apoyos.

Isadora Santivañez Ríos volvió sobre el mismo punto y preguntó cuántas personas dejaron de recibir un subsidio por los apoyos otorgados a funcionarios, además de quién tomó la decisión de incluirlos entre los beneficiarios.

La legisladora Susana Andrea Barragán Espinosa planteó incluso que desde el Congreso se impulse una ley para impedir que funcionarios públicos puedan acceder a este tipo de beneficios.

Platabús fue otro de los temas que generó más cuestionamientos.

Ruth Calderón Babún preguntó por los amparos promovidos por transportistas y si existe riesgo de que estos procedimientos afecten el proyecto.

Ma. Elena Canales Castañeda pidió conocer cómo serán capacitados los operadores, qué medidas se implementarán para que las unidades sean espacios libres de violencia y cómo se garantizará un servicio ordenado para los usuarios.

También cuestionó qué implicaría para Zacatecas convertirse en un referente nacional en movilidad eléctrica.

Marco Vinicio Flores Guerrero recordó que el Programa Movilidad a Futuro fue registrado hace ocho años y cuestionó cuándo comenzará a operar integralmente el Platabús, cuánto tiempo permitirá ahorrar a los usuarios y cuál será el costo anual de operación.

Isadora Santivañez preguntó además cuáles serán los beneficios concretos para los usuarios y si el proyecto ha registrado un incremento en su costo de inversión.

La movilidad también fue vinculada con la seguridad y la atención a las mujeres. Ana María Romo Fonseca preguntó por los espacios públicos considerados seguros para mujeres y jóvenes y cómo se determina si realmente cumplen con esa condición. También cuestionó las acciones relacionadas con el programa de taxi confiable y seguro y las mesas instaladas para atender casos de extorsión.

En materia de vivienda, Dayanne Cruz Hernández preguntó por la participación del Gobierno del Estado en el programa de Vivienda del Bienestar, cuánto ha invertido y cuánto aportan los municipios.

También pidió información sobre el apoyo que todavía podría otorgarse a las familias de Luis Moya y Ojocaliente cuyas viviendas resultaron dañadas por hechos de violencia.

Otro de los asuntos planteados fue la regularización de asentamientos. La legisladora pidió conocer qué avances existen y si las cifras reportadas corresponden a trámites iniciados, procesos inconclusos o escrituras efectivamente entregadas.

Ana María Romo preguntó además cuántas familias continúan sin escrituras en Zacatecas y cuál es la meta que pretende alcanzar la administración antes de concluir el sexenio.

Frente a los cuestionamientos, Pérez Haro sostuvo que durante el periodo reportado la dependencia ha trabajado en planeación urbana, acceso a vivienda, recuperación de espacios públicos y regularización patrimonial, además de colocar la movilidad entre los principales retos de la administración.

La funcionaria afirmó que los resultados presentados muestran avances, aunque reconoció que todavía existen pendientes en materia urbana, territorial, de vivienda y movilidad.