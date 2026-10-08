Lluvias Elevan Riesgo de Accidentes Viales

Hasta en 70%: Protección Civil

Las lluvias incrementan considerablemente el riesgo de accidentes viales, principalmente por la pérdida de adherencia de los neumáticos sobre el pavimento mojado, el exceso de velocidad y los encharcamientos.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, durante la temporada de lluvias los accidentes pueden aumentar hasta en un 70 por ciento, por lo que hicieron un llamado a los conductores a extremar precauciones, especialmente ante el pronóstico de precipitaciones para el resto de la semana.

Uno de los principales riesgos es el hidroplaneo, fenómeno que ocurre cuando los neumáticos pierden contacto con el asfalto debido a la acumulación de agua, provocando que el conductor pueda perder el control del vehículo.

Entre los puntos identificados como de mayor atención durante las lluvias se encuentra el bulevar López Portillo, particularmente a la altura de Odontología y Santa Rita, donde incluso con lluvias ligeras la combinación de agua y residuos de aceite sobre el pavimento puede generar condiciones resbaladizas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar frenados o movimientos bruscos.

También pidieron revisar el estado de los neumáticos, ya que cuando presentan desgaste o poco dibujo disminuye su capacidad para evacuar el agua y aumenta el riesgo de perder el control.

La recomendación, señalaron, es conducir con mayor precaución durante las precipitaciones y evitar exponerse innecesariamente a zonas donde se registren encharcamientos.