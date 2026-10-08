Preocupan Casos de Coxsackie en Jardín De Niños Migue Hidalgo

En Guadalupe

Guadalupe, Zacatecas.- Padres de familia del Jardín de Niños Miguel Hidalgo, ubicado en la colonia El Hípico, en Guadalupe, manifestaron su preocupación ante la presencia de varios casos del virus conocido como manos, pies y boca, también identificado como Coxsackie, entre estudiantes del plantel.

Una de las madres señaló que, además del caso de su hijo, ha tenido conocimiento de al menos otros seis menores que habrían presentado contagio, situación que, dijo, comenzó a conocer hasta después de que su propio hijo resultara afectado.

Las madres de familia solicitaron mayor información y seguimiento por parte del sector salud, al considerar que los menores continúan teniendo contacto dentro de la comunidad escolar.

Otra madre aseguró que, de acuerdo con lo que les habría sido informado en el plantel, se les pidió no divulgar la presencia de los casos. La situación generó inquietud entre algunas familias, principalmente porque, según su testimonio, también se habrían detectado casos en una escuela primaria cercana.

Por su parte, la directora del Jardín de Niños Miguel Hidalgo, María del Socorro, confirmó tres casos dentro de un grupo de primer grado, motivo por el que dicho grupo fue suspendido durante cinco días y posteriormente retomó actividades.

La directora informó además que se detectó un caso adicional en otro grupo y explicó que las indicaciones recibidas por parte de la Secretaría de Educación fueron suspender los grupos donde se presentaran contagios, mientras que corresponde a la Secretaría de Salud determinar si es necesario ampliar las medidas.

Ante esta situación, padres de familia pidieron que se mantenga la vigilancia dentro del plantel y que las autoridades sanitarias participen en el seguimiento de los casos para evitar una mayor propagación entre los menores.