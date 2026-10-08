Reclaman Trabajadores del PJF la Suspensión de la Jueza Vizcaya

“Tiene Currículum Intachable, Inmejorable y Ejemplar”

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas se manifestaron este miércoles contra la suspensión de la jueza Citlalli Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito, medida que calificaron como una represalia por el papel que tuvo durante la defensa de la independencia judicial.

José Guadalupe Méndez de Lira, secretario general de la Sección 6 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, señaló que la suspensión ocurrió este 7 de octubre y sostuvo que, aunque corresponde al Tribunal de Disciplina explicar las razones de la medida, para los trabajadores existe una relación con la participación de la jueza y otros integrantes del Poder Judicial en la oposición a la reforma judicial.

“Nos queda clarísimo a los trabajadores que esto no es más que la acción que están tomando en contra de quienes como titulares y como trabajadores ejercimos un papel protagónico en la defensa del Poder Judicial de la Federación”, afirmó.

Méndez de Lira defendió la trayectoria de Vizcaya Zamudio y aseguró que los trabajadores no tienen conocimiento de quejas internas en su contra. Dijo que, por el contrario, consideran que cuenta con un historial profesional intachable y cuestionó que se le imponga una medida de esta magnitud.

“No hay ninguna queja de ningún trabajador en contra de ella. Lejos de ella, lejos de eso, existe un currículum intachable, inmejorable y ejemplar de lo que significan las mujeres en el Poder Judicial de la Federación”, sostuvo.

También rechazó que las resoluciones emitidas por la jueza puedan justificar la suspensión y sostuvo que se trata de decisiones sustentadas jurídicamente.

“Es una sentencia que está sustentada y que no merece que le estén aplicando ese tipo de medidas”, señaló.

Durante la protesta, el representante sindical advirtió que los trabajadores también están preocupados por lo que pueda ocurrir con otros jueces, juezas, magistrados y magistradas que participaron en la defensa del Poder Judicial frente a la reforma.

Dijo que ya tienen conocimiento de otros casos de jueces suspendidos, aunque reconoció que no cuenta con una cifra precisa.

“Hoy es por ella, pero también esta protesta es por lo que quieran hacerle a todas las juezas, jueces, magistradas y magistrados que tuvieron un papel protagónico en esta defensa”, expresó.

Méndez de Lira adelantó que los trabajadores podrían analizar nuevas movilizaciones a nivel nacional. Señaló que cualquier decisión deberá ser tomada de manera colectiva, pero no descartó llegar a paros si consideran necesario defender la autonomía del Poder Judicial.

“Si es necesario hacer paros nacionales para la gente que quiera seguir luchando por un Poder Judicial verdaderamente autónomo e independiente, vamos a llegar a ese grado”, advirtió.

La protesta también sirvió para denunciar problemas laborales que, de acuerdo con el dirigente sindical, se han acumulado dentro del Poder Judicial Federal. Entre ellos mencionó la exigencia de incrementar la cantidad de sentencias y resoluciones, así como jornadas que, aseguró, rebasan las ocho horas.

Afirmó que existen trabajadores que laboran fines de semana y que no siempre cuentan con condiciones equivalentes a las de otros sectores respecto al pago de horas extras y los periodos de descanso.

“Se trata de jornadas de 8 horas, se trata de que te paguen horas extras, se trata de que tengas derecho a descansar los fines de semana. Todos estos derechos pareciera que no existen para el trabajador del Poder Judicial de la Federación”, señaló.

El secretario general también hizo referencia al artículo décimo transitorio de la reforma judicial, al señalar que los trabajadores fueron llamados a confiar en que sus derechos laborales serían respetados.

“Cumplan todo lo que le han ofrecido a la nación cuando ofrecieron su reforma”, exigió.

Sobre el caso particular de Vizcaya Zamudio, explicó que los trabajadores esperarán a conocer la estrategia jurídica que determine la jueza junto con su abogado antes de definir nuevas acciones.

De acuerdo con Méndez de Lira, la jueza iniciará una estrategia de litigio y el sindicato continuará respaldándola. También hizo un llamado al Tribunal de Disciplina para que reconsidere la suspensión.

“Invitamos al Tribunal de Disciplina a que reflexionen lo que está haciendo, a que deje sin efectos esta medida de suspensión”, manifestó.

El dirigente sostuvo que la permanencia de jueces con experiencia es relevante no solamente para el funcionamiento interno del Poder Judicial, sino para quienes recurren a los tribunales en busca de protección de sus derechos.

Explicó que la carrera judicial requiere años de preparación y experiencia, y comparó el trabajo de los jueces con otras profesiones en las que, dijo, la experiencia resulta indispensable.

“A los jueces de los que se deshizo el Poder Judicial eran personas que llevaban preparación de 15, 20 o 30 años”, afirmó.

Méndez de Lira concluyó señalando que, desde su perspectiva, un juez necesita conocimientos jurídicos, experiencia y capacidad para enfrentar actos arbitrarios, independientemente de quién ejerza el poder.

“Si una persona no tiene conocimientos jurídicos, experiencia y valentía para enfrentarse al arbitrario, por más toga que se ponga, nunca se lo va a poder proporcionar a la ciudadanía”, finalizó.