Susana Barragán Amaga con Acciones Legales Tras Expresiones de Karla Guadalupe Estrada

Emilia Pesci Llama a Frenar Posturas Sexistas en la Política

La diputada de Morena, Susana Barragán Espinosa, analiza la posibilidad de acudir a instancias jurídicas luego de la confrontación que sostuvo en el pleno del Congreso del Estado con la diputada panista Karla Guadalupe Estrada, cuyos comentarios consideró violentos hacia su persona.

La polémica surgió durante la comparecencia de la Secretaría de Finanzas, cuando Estrada hizo una referencia al gobernador David Monreal Ávila y a su salida del cargo en 2027. Entre sus comentarios mencionó que el mandatario se iría “con todas sus novias” y aludió también a una mujer de Morena como su favorita.

Karla Estrada no mencionó directamente el nombre de Susana Barragán. Sin embargo, la morenista se dio por aludida y posteriormente respondió desde la tribuna, al considerar que ese tipo de expresiones forman parte de las prácticas machistas que durante años han utilizado la vida personal y la sexualidad de las mujeres para descalificarlas.

Barragán explicó que, antes de decidir si emprenderá alguna acción, está recibiendo asesoría para conocer qué vía podría seguir.

“Me estoy asesorando y si recae en algún tema legal, pues por supuesto tomaré las acciones. Como lo dije en tribuna, me reservo mi derecho a acudir a las diferentes instituciones y, si es así, pues ya serán las instituciones las que tomen cartas en el asunto”, declaró.

La legisladora sostuvo que las mujeres han impulsado durante años una lucha para dejar de ser juzgadas o descalificadas a partir de aspectos relacionados con su vida personal.

“Pues hemos luchado tanto por no sexualizar a las mujeres, por una lucha de igualdad con las mujeres, que es el tema que yo voy a seguir defendiendo completamente”, afirmó.

Después de la confrontación, el tema también llegó a redes sociales, donde Susana Barragán recibió mensajes de apoyo, pero también críticas y contenidos en su contra por haber respondido a una expresión en la que, formalmente, no fue mencionada.

La diputada dijo que respeta la libertad de expresión y la circulación de memes y fotografías, aunque calificó parte de lo ocurrido como “guerra sucia”.

También insistió en que no pretende convertir el conflicto en un espectáculo dentro del Congreso.

“No vamos a convertir la tribuna y el pleno que tanto merece en un espectáculo”, señaló.

Otro de los argumentos que ha planteado durante sus declaraciones es su llegada al Congreso mediante el voto directo. Recordó que obtuvo más de 19 mil votos y que es diputada de mayoría relativa por segunda ocasión.

En contraste, hizo referencia a que Estrada llegó al Congreso mediante representación proporcional. La morenista utiliza este dato para defender su legitimidad frente a los cuestionamientos, aunque la forma de acceso a una diputación no modifica las obligaciones que ambas tienen como legisladoras.

Postura de Activista

Ante esta situación, la activista Emilia Pesci publicó en sus redes sociales una postura en la que cuestionó que las diferencias políticas entre mujeres terminen recurriendo a referencias sobre sus relaciones, cuerpos o sexualidad.

“La violencia simbólica tiene ecos y cuando desde una tribuna pública cualquier persona reduce a una mujer a su relación, supuesta o cierta, con un hombre, no controlamos dónde termina esa narrativa y muy pronto la discusión da ‘licencia’ a la violencia”, escribió.

Emilia Pesci señaló que el problema no termina en las dos personas que protagonizan una confrontación pública.

“El debate y las agresiones dejan de ser entre dos y aparecen su cuerpo, su sexualidad y junto con los de ellas los nuestros”, planteó.

Pero la activista también evitó colocar lo ocurrido únicamente desde la perspectiva de una mujer como víctima y otra como responsable. Su llamado fue para que las dos legisladoras revisen la manera en que participan en este tipo de confrontaciones.

“A ellas y a TODAS las mujeres en la clase política hay que exigirles: Deténganse con las posturas sexistas. No porque alguna sea inocente y otra culpable, sino porque ambas tienen suficiente poder para saber que sus palabras no terminan en la tribuna y que sus agresiones reproducen estereotipos que nos violentan a todas”, escribió.

Trabajo en Territorio

La legisladora habló también del trabajo que realiza en territorio con mujeres de los municipios que representa, donde ha impulsado cursos de autoempleo, entre ellos de repostería, aplicación de uñas, joyería y belleza, además de apoyos relacionados con educación y actividades productivas.

Dijo que desde su equipo también han acompañado a mujeres que enfrentan situaciones de violencia. Recientemente, relató, acompañaron a una mujer ante la Fiscalía para presentar una denuncia.

Consideró que el machismo continúa presente y que las mujeres necesitan conocer sus derechos y saber a dónde acudir cuando enfrentan algún tipo de violencia.

También mencionó su intención de trabajar en temas relacionados con inteligencia artificial y violencia digital, al considerar que las nuevas plataformas representan otro espacio en el que pueden reproducirse ataques contra las mujeres.

De igual manera, refirió que buscará trabajar con colectivas y organizaciones feministas y reconoció que todavía tiene cosas que aprender en materia de violencia de género.

Incluso hizo un llamado a estos grupos para que la orienten y le permitan capacitarse en temas que considera necesarios para su trabajo como legisladora.

“Uno no es todólogo, tenemos que aprender de todas”, expresó.