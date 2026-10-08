Trabajador cae al Vacío en Guadalupe

Cuando Laborara en una Obra

Guadalupe, Zacatecas.- Un hombre de 39 años resultó lesionado luego de caer desde una altura aproximada de cuatro metros mientras realizaba labores en una obra en proceso ubicada frente al fraccionamiento Indeco, sobre el bulevar Metropolitano.

El accidente ocurrió minutos después de las 18:00 horas de este miércoles, cuando el trabajador se encontraba en una zona elevada y, aparentemente, perdió el equilibrio y cayó al fondo de la obra.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre aparentemente no contaba con equipo de seguridad al momento del accidente, por lo que no hubo algún elemento que pudiera detener su caída.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención y posteriormente trasladaron al trabajador a un hospital para recibir atención médica.

Autoridades tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las condiciones en las que ocurrió la caída.