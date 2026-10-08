Vecinos de la Colonia CTM Bloquean el Libramiento Tránsito Pesado

Exigen Puente y Transporte Público

Vecinos de la colonia CTM, en la capital zacatecana, bloquearon durante más de cuatro horas el libramiento de Tránsito Pesado, en protesta por la falta de un puente a desnivel y de transporte público que atienda a las familias de esta zona.

La manifestación inició alrededor de las tres de la tarde, a la altura de la colonia CTM, y provocó un importante congestionamiento en dirección a Guadalupe, dejando varados a automovilistas, camiones, autobuses y vehículos de carga.

Los habitantes señalaron que decidieron tomar esta medida ante lo que consideran una situación de riesgo en este tramo carretero, donde, aseguraron, se han registrado múltiples accidentes, algunos de ellos con víctimas mortales.

Además de la construcción de un puente a desnivel que permita un cruce seguro para los habitantes, los manifestantes exigieron la ampliación del servicio de transporte público, al señalar que las rutas no llegan de manera adecuada a esta zona.

El bloqueo generó molestia entre cientos de personas que permanecieron atrapadas durante horas. En medio de la tensión se registraron intercambios de insultos entre algunos conductores y los manifestantes, e incluso hubo momentos en los que estuvieron cerca de llegar a los golpes.

Fue cerca de las siete de la noche cuando arribó al lugar Javier Reyes Romo, subsecretario de Transporte Público, quien dialogó con los vecinos y escuchó sus principales demandas.

Tras la conversación, se alcanzaron posibles acuerdos para atender las peticiones de los habitantes, lo que permitió que los manifestantes retiraran el bloqueo y se liberara la circulación sobre el libramiento de Tránsito Pesado.

La vialidad comenzó a recuperar su circulación luego de más de cuatro horas de afectaciones, mientras quedó pendiente el seguimiento a las demandas de los habitantes de la colonia CTM.