Anuncian Comedia Satírica que Aborda el Machismo y la Vida Cotidiana de Mujeres

“Dios mío, es mi Vida”

El machismo, las relaciones de pareja y los cambios en los derechos de las mujeres serán parte de la trama de “Dios mío, es mi vida”, una comedia satírica que llegará al Teatro Fernando Calderón el próximo 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La obra, producida por estudiantes de décimo cuatrimestre de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de la Vera Cruz, reunirá a cinco mujeres de entre 20 y 70 años, cuyas historias abordarán experiencias relacionadas con el amor, el matrimonio, los problemas familiares, las adicciones y el trabajo desde distintas generaciones.

La intención, explicaron las organizadoras, es hablar de situaciones que siguen presentes en la vida cotidiana de las mujeres, pero hacerlo a través de la comedia, para que el público pueda identificarse con los personajes y reflexionar sobre las formas en que el machismo ha marcado sus experiencias.

“No nada más es una obra feminista o nada más para mujeres. Los hombres también están completamente invitados, porque desde la hermana, la novia o la mamá pueden ver estos casos que se han vivido desde generaciones anteriores hasta la que estamos viviendo actualmente”, señalaron durante la presentación.

La dirección está a cargo de Frida Barrios y la dramaturgia corresponde a Abril Maye, quien viajará desde Ciudad de México para acompañar las dos funciones programadas. La puesta en escena apuesta por una escenografía sencilla, con cinco bancos que las actrices utilizarán para construir los distintos espacios de la historia.

Para conformar el elenco se realizó por primera vez un casting abierto, al que acudieron alrededor de 50 mujeres de entre 20 y 60 años. La selección tomó cerca de dos semanas y estuvo a cargo de la directora, quien consideró el desenvolvimiento escénico, las características de cada personaje y la disposición para trabajar en el montaje.

Dos de las actrices tienen vínculo con la Universidad de la Vera Cruz, una como egresada de Comunicación y otra como estudiante de séptimo cuatrimestre. Las otras tres cuentan con trayectoria actoral y fueron seleccionadas mediante la convocatoria abierta.

Roberta González, estudiante de décimo cuatrimestre y parte del equipo productor, explicó que la intención de abrir el casting fue acercar el proyecto a la comunidad y dar oportunidad a mujeres con experiencia escénica que no forman parte de la universidad.

La obra forma parte de las actividades académicas de la licenciatura y tradicionalmente se realiza cada año. En esta ocasión, el grupo decidió ampliar la participación más allá de las aulas para mostrar el talento local y llevar al público una historia que, desde el humor, aborda temas que atraviesan a distintas generaciones.

Las funciones serán el 25 de noviembre a las 17:00 y 20:00 horas en el Teatro Fernando Calderón. Los boletos cuestan 100 pesos en preventa y 120 pesos el día de la presentación, y pueden adquirirse en la Universidad de la Veracruz, en las áreas de admisión y marketing, así como en puntos de venta de patrocinadores.

Lo recaudado se destinará a recuperar los gastos de producción y dejar un fondo para que el siguiente grupo de estudiantes pueda comenzar el montaje de su propia obra.