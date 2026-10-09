Celebran los 50 Años del Sacerdocio de Noriega Barceló y Elevan Oración por la paz en Zacatecas

En el Estadio Carlos Vega Villalba

En el estadio de los Mineros, Carlos Vega Villalba, en Zacatecas, el obispo Sigifredo Noriega Barceló continuó este jueves con la celebración de sus 50 años de ordenación sacerdotal, en un encuentro al que fue convocada la comunidad católica para agradecer su trayectoria religiosa y elevar una oración por la paz en el estado.

La celebración del 8 de octubre reunió a fieles y movimientos de la Iglesia bajo la petición común de que la paz regrese a Zacatecas. La convocatoria invitó a los asistentes a vestir de blanco como símbolo de esperanza y a llevar sus estandartes para hacer visible la unidad de la comunidad católica.

Durante su mensaje, Noriega Barceló hizo un recuento personal de cinco décadas de servicio religioso. Habló de la gratitud por las bendiciones recibidas, pero también de los aprendizajes, las dudas y los momentos en los que reconoció no haber confiado lo suficiente en Dios.

“Cinco décadas de encuentros y búsquedas de respuestas y más preguntas, de avances y retrocesos, de frutos y esterilidades, de presencias y ausencias”, expresó al recordar el camino recorrido desde su ordenación.

El obispo señaló que el sacerdocio le ha enseñado a mantenerse en el camino, confiando en quien lo eligió y lo envió, con la responsabilidad de ser portador de esperanza, paz, alegría y caridad pastoral, incluso en tiempos de incertidumbre, inseguridad, pandemias y epidemias.

Al reflexionar sobre su trayectoria, reconoció que el bien recibido también representa un desafío y una responsabilidad, especialmente para quien ha dedicado su vida al servicio religioso. Agradeció a Dios por no haberlo abandonado y pidió fuerzas para continuar cumpliendo su voluntad en los años que vienen.

“Nunca me has abandonado, ni me abandonarás, a pesar de que yo sí, en algunos momentos de estos 50 años, no he confiado lo suficiente en ti”, dijo.

Noriega Barceló cerró su reflexión con un mensaje de gratitud y la intención de continuar su labor sacerdotal, aun en el otoño de su vida. “Gracias, Señor, por tanto amor. Para ti seguiré cantando, para ti es mi música”, concluyó.