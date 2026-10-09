Diputados Exhiben Rezagos Reclaman en Comparecencia del Secretario de Educación

Plazas, Adeudos, Violencia, Falta de Psicólogos, Entre los Temas

La falta de psicólogos en las escuelas, los resultados de la prueba PISA, las condiciones laborales de docentes y la regulación del uso de celulares concentraron parte de los cuestionamientos al secretario de Educación, Armando Delgadillo Ruvalcaba, durante su comparecencia ante la Comisión de Educación de la LXV Legislatura, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno.

En la sesión de este jueves, las y los legisladores también preguntaron por los casos de presunto abuso sexual en instituciones educativas, la asignación de plazas, los adeudos salariales, la atención a estudiantes de escuelas normales y el proceso de transferencia de docentes estatales a la Federación.

Uno de los temas que generó mayor atención fue la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas. La diputada Imelda Mauricio Esparza pidió conocer qué medidas acompañarán esta disposición para evitar que se convierta únicamente en una sanción disciplinaria, sin atender los problemas de fondo relacionados con el aprendizaje y la convivencia escolar.

Cuestionó cómo se informará a madres y padres de familia, qué protocolos se aplicarán ante emergencias y de qué manera se evaluarán los resultados de la medida al cabo de seis meses y al cierre del ciclo escolar.

La legisladora también recordó que la regulación para educación básica entrará en vigor el 3 de noviembre y planteó que la Secretaría debe establecer indicadores que permitan determinar si la restricción mejora realmente la atención y el aprendizaje del alumnado.

El tema también fue abordado por el diputado Alfredo Femat Bañuelos, quien advirtió sobre la influencia de los medios digitales y las redes sociales en el comportamiento de niñas, niños y jóvenes. Consideró necesario abrir una discusión más amplia sobre el impacto de estas herramientas en la educación básica y media superior.

Femat también preguntó por los resultados de la prueba PISA, que han generado cuestionamientos sobre el nivel educativo en México, así como por las condiciones de trabajo de docentes de telesecundaria y el reconocimiento de la llamada hora 32 dentro de su jornada laboral.

Sobre la educación media superior, pidió información acerca de las dificultades que enfrentan los bachilleratos comunitarios por la falta de instalaciones y condiciones laborales adecuadas.

El legislador también planteó su preocupación por las acusaciones de presuntas agresiones de docentes contra estudiantes y pidió revisar cómo se atienden estos casos, especialmente cuando las denuncias no se acreditan. Señaló que también deben considerarse las consecuencias que enfrentan los profesores cuando son acusados injustamente.

La salud mental del alumnado fue otro de los asuntos señalados durante la comparecencia. La diputada Renata Libertad Ávila Valadez cuestionó la falta de psicólogos de planta en las escuelas y pidió conocer las estrategias para prevenir adicciones y atender las necesidades emocionales de estudiantes, particularmente de nivel medio superior.

También preguntó por la atención a los casos de abuso sexual en el Centro de Actualización del Magisterio y por la revisión de los protocolos de actuación ante situaciones de acoso y violencia sexual.

La legisladora solicitó, además, información sobre el acompañamiento de la Secretaría de Educación a la estrategia del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas para reducir gastos, así como los avances en la transferencia de docentes estatales a la Federación.

En este último punto, recordó que menos de 300 profesores habrían sido transferidos y señaló que el sostenimiento de la nómina educativa representa una presión importante para las finanzas estatales.

Cuestionan Plazas, Adeudos y Condiciones de las Escuelas

La asignación de plazas y los movimientos de personal también fueron motivo de preguntas. El diputado Marco Vinicio Flores Guerrero solicitó esclarecer quién autorizó la convocatoria de la carrera administrativa 2026, cuánto se gastó y cuáles son los resultados obtenidos.

Asimismo, pidió información sobre los cambios de centros de trabajo y la asignación de plazas, al cuestionar por qué no se hizo pública la lista correspondiente.

En materia de violencia escolar, preguntó cuántas denuncias ha recibido la Secretaría, cuántas se han investigado y cuántas han derivado en sanciones. También cuestionó los resultados del programa de convivencia escolar.

Por su parte, la diputada Ana María Romo Fonseca pidió información sobre los adeudos salariales denunciados por estructuras sindicales, el costo de los contratos colectivos de trabajo de las distintas entidades educativas y las medidas para cumplir con las obligaciones laborales.

También solicitó ampliar la información sobre el funcionamiento de los centros de atención infantil y señaló casos de presunto proselitismo electoral por parte de docentes.

La diputada Isadora Santivañez Ríos preguntó si, tras los cambios en la titularidad de la Secretaría, se han eliminado prácticas de presunto acoso laboral y presiones a trabajadores para acudir a eventos partidistas.

También cuestionó la actualización de los protocolos de atención al abuso y acoso infantil, al recordar que la Legislatura aprobó ordenamientos relacionados con estos temas hace aproximadamente un año y, según señaló, las instituciones todavía no han actualizado sus procedimientos. Además, pidió conocer cuándo comenzará la capacitación de docentes y estudiantes en el uso de nuevas herramientas tecnológicas.

La diputada Ma. Teresa López García preguntó por la basificación de docentes de educación media superior que llevan años esperando certeza laboral y por la situación de profesores del Centro de Actualización del Magisterio que enfrentan procesos.

También pidió información sobre la inversión en educación y los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales.

El diputado Eleuterio Ramos Leal, por su parte, reconoció el desarrollo de los bachilleratos comunitarios, pero solicitó conocer los plazos para consolidar el programa, los criterios para distribuir docentes entre municipios y comunidades, y la capacidad financiera de la dependencia para cubrir las prestaciones de fin de año.

El diputado Jesús Padilla Estrada pidió la intervención del secretario para atender las demandas de estudiantes de la Escuela Normal General Matías Ramos, quienes en una reunión previa solicitaron alrededor de cuatro millones de pesos para cubrir sus necesidades y realizaron acciones de protesta, entre ellas la toma de casetas.

Karla Esmeralda Rivera Rodríguez también solicitó ampliar la información sobre las acciones que se implementarán para regular el uso de celulares en los planteles educativos.

Durante la sesión, Susana Andrea Barragán Espinosa preguntó cómo se complementan los apoyos federales y estatales destinados al sector. Reconoció, además, la iniciativa impulsada por la exsecretaria de Educación Gaby Pinedo para proteger al personal docente y educativo, así como el foro realizado por el Congreso en coordinación con la dependencia.

Oscar Rafael Novella Macías pidió conocer la ruta de trabajo para mantener un diálogo permanente con los sindicatos del sector educativo, mientras que Maribel Villalpando Haro reconoció el trabajo de la dependencia y de su equipo.

Educación Reporta más de 294 mil Alumnos Becados

En su mensaje inicial, Delgadillo Ruvalcaba presentó un balance de los programas y acciones implementados durante el quinto año de gobierno. De acuerdo con sus cifras, el sistema educativo estatal está integrado por 471 mil 935 alumnos, cinco mil 240 escuelas y 47 mil seis trabajadores.

El funcionario señaló que Zacatecas pasó del lugar 28 al 17 en el indicador de eficiencia del sistema educativo nacional. También afirmó que el abandono escolar disminuyó en primaria y secundaria, aunque reconoció que todavía existen brechas en educación media superior.

Entre los apoyos económicos, reportó que 294 mil 620 estudiantes reciben becas en la entidad. Asimismo, indicó que durante los cinco años de la administración se han destinado 378 millones 33 mil 905 pesos al programa de mochilas, además de recursos para útiles y calzado escolar.

En infraestructura, informó una inversión acumulada de tres mil millones de pesos mediante programas como Dignificación de Escuelas, La Escuela es Nuestra y convenios municipales. Añadió que se ha intervenido en más de mil 500 planteles a través de distintos programas.

El secretario también destacó la apertura de seis bachilleratos Margarita Maza de Juárez, dirigidos a grupos vulnerables y con modalidades flexibles para quienes buscan concluir sus estudios. Para estos centros se contempla una inversión de 123 millones de pesos, con instalaciones propias previstas a partir de marzo.

Sobre la Universidad Rosario Castellanos, indicó que ya cuenta con un terreno destinado para su instalación y una inversión inicial de 102 millones de pesos. De acuerdo con su exposición, los trabajos están en marcha y se prevé que las nuevas instalaciones comiencen a operar a partir de marzo.

Respecto a los retos actuales, Delgadillo Ruvalcaba reconoció que el uso excesivo de celulares, las redes sociales y la inteligencia artificial representan asuntos que deben atenderse desde las escuelas y las familias.

Informó que a principios de noviembre se realizará un foro sobre educación media superior para revisar, junto con docentes, madres, padres y autoridades, los efectos del uso excesivo de teléfonos en la salud emocional y mental de los estudiantes.

También señaló que la Secretaría trabaja con la Secretaría de Salud estatal en la estrategia nacional ABC de las Emociones, enfocada en identificar y atender casos graves entre estudiantes de secundaria y educación media superior.

Durante la comparecencia, el funcionario sostuvo que los retos educativos no se limitan a ampliar la cobertura, sino que también implican garantizar que los servicios lleguen a comunidades pequeñas y alejadas, con condiciones de calidad y equidad. Sin embargo, las preguntas de las y los diputados se centraron en conocer cómo se traducen los programas y recursos reportados en soluciones concretas para los planteles, el personal educativo y el alumnado.