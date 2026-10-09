IEEZ Firmará Convenio de Colaboración con el INE

Con Miras al Proceso Electoral Concurrente 2026-2027

En Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), se autorizó al Consejero Presidente para suscribir el Convenio General de Coordinación y Colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), con motivo del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

El convenio tiene como finalidad establecer las bases de coordinación y colaboración entre el INE y el IEEZ para la organización y desarrollo del proceso electoral, de acuerdo con las atribuciones de cada institución.

En el Proceso Electoral Local 2026-2027 se renovarán la Gubernatura, las Diputaciones Locales y los integrantes de los 58 Ayuntamientos del estado de Zacatecas. La Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 2027.

El instrumento contempla la coordinación entre ambas autoridades en aspectos fundamentales de la organización electoral, como capacitación, integración de casillas, documentación y materiales electorales, registro de candidaturas, paridad de género, resultados electorales y participación ciudadana, entre otros.

Con la firma de este convenio, el IEEZ y el INE establecerán las acciones y responsabilidades que corresponderán a cada institución para el desarrollo del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.