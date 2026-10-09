IEEZ Firmará Convenio de Colaboración con el INE

Oct 9, 2026 | Local

Con Miras al Proceso Electoral Concurrente 2026-2027

Imagen relativa a la nota.

El instrumento contempla la coordinación entre ambas autoridades en aspectos fundamentales de la organización electoral

En Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), se autorizó al Consejero Presidente para suscribir el Convenio General de Coordinación y Colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), con motivo del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

El convenio tiene como finalidad establecer las bases de coordinación y colaboración entre el INE y el IEEZ para la organización y desarrollo del proceso electoral, de acuerdo con las atribuciones de cada institución.

En el Proceso Electoral Local 2026-2027 se renovarán la Gubernatura, las Diputaciones Locales y los integrantes de los 58 Ayuntamientos del estado de Zacatecas. La Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 2027.

El instrumento contempla la coordinación entre ambas autoridades en aspectos fundamentales de la organización electoral, como capacitación, integración de casillas, documentación y materiales electorales, registro de candidaturas, paridad de género, resultados electorales y participación ciudadana, entre otros.

Con la firma de este convenio, el IEEZ y el INE establecerán las acciones y responsabilidades que corresponderán a cada institución para el desarrollo del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.