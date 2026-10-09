Jóvenes en Zacatecas se Solidarizan con Palestina

Expresan su Rechazo a las Intervenciones Extranjeras

Con consignas como “Todos somos Palestina” y “No al genocidio”, alrededor de 45 jóvenes se reunieron en Plaza de Armas de Zacatecas para manifestar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir respeto a la vida, la libertad y la soberanía de los pueblos.

La movilización fue organizada por la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), cuyos integrantes formaron una cadena humana y leyeron un posicionamiento en el que también expresaron su respaldo a Cuba y Venezuela, además de rechazar las intervenciones extranjeras y las presiones económicas y políticas contra otras naciones.

La protesta se realizó un día después del tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023, que marcaron una nueva escalada de violencia en el conflicto entre Israel y Palestina. Con cartulinas elaboradas por los propios estudiantes, los jóvenes llevaron al centro de la capital mensajes como “De México a Palestina, libertad sin muros” y exigencias para poner fin a la violencia en Gaza.

En su pronunciamiento, la FNERRR señaló que la juventud no puede permanecer indiferente ante las guerras y los conflictos que obligan a miles de personas a abandonar sus hogares, interrumpir sus estudios y vivir bajo el temor de perder a sus familias.

“Mientras nosotros tenemos la oportunidad de estar en una escuela, asistir a clases y pensar en nuestro futuro, existen miles de jóvenes que no pueden hacerlo”, expusieron.

Los estudiantes vincularon su exigencia de mejores condiciones educativas con la necesidad de construir entornos de paz, al señalar que ningún joven debería tener que elegir entre estudiar y sobrevivir, ni crecer con el miedo de perder su escuela, su casa o a un ser querido.

El posicionamiento también puso el foco en la población civil de Gaza, particularmente en niñas, niños, jóvenes y familias que enfrentan las consecuencias de la violencia. Los integrantes de la organización exigieron que se protejan sus derechos y que termine el sufrimiento de quienes viven en medio del conflicto.

La FNERRR extendió su pronunciamiento a Cuba y Venezuela, pueblos que, de acuerdo con la organización, han enfrentado durante años presiones, sanciones e intentos de intervención desde el exterior. Sostuvo que cada nación debe tener la libertad de decidir su propio rumbo, sin que otras potencias impongan su voluntad mediante mecanismos económicos, políticos o militares.

“Los pueblos tienen derecho a decidir libremente su propio camino”, expresaron, al rechazar lo que calificaron como intervenciones imperialistas orientadas a debilitar la soberanía de las naciones o apropiarse de sus recursos.

Durante el mensaje también recordaron a Ernesto “Che” Guevara como una figura asociada, para distintos sectores juveniles, con la dignidad, la justicia social y la solidaridad entre los pueblos.

Los estudiantes insistieron en que las guerras no deben convertirse en parte de la normalidad y recordaron que detrás de cada conflicto hay familias, jóvenes y estudiantes con proyectos de vida que se ven interrumpidos por la violencia.

“Hoy no venimos solamente a protestar. Venimos a decir que la juventud está atenta, que nos importa lo que sucede en el mundo y que no somos indiferentes ante el sufrimiento de otros pueblos”, señalaron.