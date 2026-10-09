Mauricio Vila Presenta “Nuevas Ideas y Soluciones” del PAN

Piden Cadena Perpetua a Políticos Vinculados al Narco

El senador Mauricio Vila Dosal visitó Zacatecas como parte de un recorrido nacional para presentar las propuestas del Partido Acción Nacional (PAN), luego de ser nombrado coordinador de México, Nuevas Ideas y Soluciones por el dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera.

El legislador señaló que esta gira tiene como objetivo dar a conocer las iniciativas de Acción Nacional y escuchar las inquietudes de la ciudadanía en distintas regiones del país.

Entre las propuestas que presentó se encuentra establecer la cadena perpetua para políticos vinculados con el narcotráfico, al considerar que la inseguridad en México no puede entenderse sin la presunta complicidad de algunas autoridades.

Vila Dosal sostuvo que esta medida buscaría establecer sanciones ejemplares para quienes, desde el servicio público, mantengan vínculos con grupos delictivos.

En materia económica, planteó eliminar el cobro de impuestos al aguinaldo, con el argumento de que se trata de un ingreso que las familias utilizan para cerrar el año. También propuso exentar del pago de impuestos a las personas que perciben ingresos de 12 mil pesos mensuales o menos.

Otra de las iniciativas expuestas fue reducir el precio de la gasolina mediante ajustes a la carga fiscal, con el propósito, dijo, de contribuir al control de la inflación y aliviar los gastos de las familias mexicanas.

Asimismo, señaló la necesidad de garantizar el abasto suficiente de energía eléctrica, al referirse a los apagones prolongados que, afirmó, afectan tanto a los hogares como a los establecimientos comerciales, donde pueden ocasionar pérdidas económicas y obligar al cierre temporal de negocios.

Finalmente, al ser cuestionado sobre el panorama político del PAN en Zacatecas rumbo a las elecciones de 2027, Mauricio Vila Dosal mencionó al alcalde de la capital, Miguel Varela, entre las figuras que podrían ser consideradas para la contienda electoral.

El senador no presentó en esta entrevista mayores detalles sobre los mecanismos para implementar las propuestas económicas ni sobre los tiempos para su eventual discusión legislativa.