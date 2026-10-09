“Mexicana de Aviación, AIFA, Tren Maya y Grupo Mundo Maya Cumplen sus Objetivos y van de Acuerdo con su Planeación”

Presidenta Claudia Sheinbaum:

A dos años del inicio de su Gobierno, destacó que avanzan los 100 compromisos del Segundo Piso de la Transformación. Mexicana de Aviación ha transportado 1 millón 276 mil 152 usuarios; el AIFA, 22 millones 661 mil 800 pasajeros y el Tren Maya, 2 millones 944 mil pasajeros.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que Mexicana, el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), el Tren Maya y Grupo Mundo Maya, cumplen mes a mes sus objetivos y van de acuerdo con su planeación.

“Las empresas van de acuerdo a su planeación. Desde el momento de su construcción y su puesta en marcha tienen un plan: qué metas se deben cumplir cada año, incluso cada mes. Nos reunimos, además, para ver cómo se están cumpliendo estas metas. Si se necesita mayor apoyo de la Secretaría de Turismo, Josefina (secretaria de Turismo) les ha ayudado mucho para poder integrar los servicios, promoverlos en las distintas plataformas de viajes. Y se van cumpliendo cada mes los objetivos planteados”.

“Y tienen su punto de equilibrio cada una de las empresas. Punto de equilibrio quiere decir que no requieren ningún apoyo adicional de presupuesto, sino que los ingresos les permiten operar y mantener sus servicios. Y están todos de acuerdo a la planeación que se hizo desde el primer momento y van aumentando cada mes y cada año”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que está muy satisfecha con el trabajo realizado por su Gobierno a dos años de su inicio, por lo que aseguró que el país va muy bien.

“Yo estoy muy satisfecha, contenta, muy positiva de los dos años porque prácticamente los 100 puntos que propuse todos están avanzando, todos. Las empresas del gobierno van bien, siempre hay sus dificultades, nada puede ser perfecto pero vamos muy bien”, agregó.

El director general de la Aerolínea del Estado Mexicano, Leobardo Ávila Bojórquez, puntualizó que con el fortalecimiento de Mexicana de Aviación hoy se tienen 10 aeronaves, 83 por ciento más asientos, desde el inicio de operación a la fecha se han transportado a 1 millón 276 mil 152 usuarios y mil 314.90 toneladas de carga, se han generado 847 empleos directos y 7 mil 202 indirectos.

Detalló que para finales del 2026 se tendrán 12 aeronaves, en 2027 se integrarán ocho más para finalizar en 20 y a partir del 2030 Mexicana llegará a su punto de equilibrio. Agregó que el propósito de Mexicana de Aviación es conectar a México; por ello, se aperturaron cinco nuevas rutas: Acapulco, Tuxtla, Chihuahua, Hermosillo, el Bajío y, a partir del 17 de noviembre, se apertura Zacatecas.

Señaló que Mexicana de Aviación ofrece la tarjeta de crédito Mifel Mexicana con promociones y descuentos exclusivos; el Martes de Primera para hacer compras anticipadas, Mexicana Frecuenta para acumular millas que se cambian por beneficios y además Mexicana se adhiere a El Buen Fin.

El director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Isidoro Pastor Román, informó que a la fecha se tienen 40 destinos nacionales, siete internacionales, siete aerolíneas de pasajeros: cinco nacionales y dos internacionales, así como 53 de carga. Del 21 de marzo del 2022 al 5 de octubre del 2026 se han transportado a 22 millones 661 mil 800 pasajeros en 179 mil 505 operaciones.

Destacó que el punto de equilibrio se alcanzó en el primer trimestre del 2024, el AIFA se coloca como el primer lugar nacional en transporte de carga y el sexto en pasajeros transportados, además se han recibido certificaciones y reconocimientos en seguridad operacional, salud y bienestar laboral, acreditación de huella de carbono, reconocimiento de espacios libres de humo de tabaco y diseño aeroportuario.

Agregó que se estima que este año se cierre en 3 mil 308.70 millones de pesos (mdp) contra un gasto de operación de 2 mil 800 mdp, la TUA es 50 por ciento menor a la tarifa nacional, se tiene una tarifa preferencial de 0 pesos en 30 plazas de cobro de siete autopistas. Además, hay una terminal de autobuses con 24 destinos a toda la República Mexicana, vehículos y vagonetas que llegan a 22 puntos de la Ciudad de México y el Estado de México y el Tren Felipe Ángeles.

El director general de Grupo Mundo Maya, Ricardo Flores González, informó que se tiene 12 aeropuertos: dos nacionales y 10 internacionales, 18 unidades de hidrocarburos con 13 estaciones de combustible y cinco gasolineras, siete hoteles, cuatro parques y dos museos.

En los aeropuertos se han transportado más de 2 millones de pasajeros en cerca de 70 mil operaciones lo que representa crecimiento del 8.14 por ciento, respecto al año anterior; se han comercializado y suministrado 460 millones de litros de combustible, 23 por ciento más que en 2025, y al 30 de septiembre han sido 37 millones de litros en gasolineras, 139 por ciento más que hace un año.

En los siete hoteles, al 30 de septiembre se han hospedado cerca de 75 mil huéspedes, un aumento de 37.23 por ciento respecto al 2025; en los cuatro parques se han registrado un millón y medio de visitantes y cerca de 400 mil en museos, observando un crecimiento del 26 por ciento respecto al año anterior.

El director general del Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho, destacó que este transporte cuenta con 42 trenes de los que 32 son híbridos y 10 de diésel, desde el inicio de operaciones del 16 de diciembre de 2023 a la fecha se han transportado 2 millones 944 mil pasajeros en 16 mil 444 operaciones, con un porcentaje de satisfacción del 96 por ciento. Agregó que los ingresos acumulados ascendieron a 364 mdp y se incorporó el Tren Maya Restaurante.

Informó que se continúa con la construcción de la infraestructura de carga, consolidando el servicio de pasajeros y detalló que se estima que en el primer semestre del 2027 iniciará operaciones del servicio público de transporte ferroviario de carga con 4 terminales, un ramal y un libramiento. En 2028, se tiene previsto alcanzar la operación dual de carga y pasajeros, fortalecer los programas de responsabilidad social y ambiental. Asimismo, se operarán 5 terminales complementarias del Tren Maya de carga. En 2029 se ampliarán las alianzas comerciales y en 2030 se llegará a 4 millones de pasajeros y a 4.7 millones de toneladas de transporte de mercancía.