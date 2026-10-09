Tradición, Creatividad y Terror Llegarán a Zacatecas con el Festival Entre Vivos y Muertos

Organizado por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente municipal Miguel Varela, llevará a cabo el Festival Entre Vivos y Muertos, una propuesta dirigida a las y los capitalinos que combinará concursos, talleres y una función de cine de terror en distintos espacios del Centro Histórico.

La organización del festival estará a cargo del Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección General de Cultura, el DIF Municipal, la Dirección General de Solidaridad y Desarrollo Humano y la Dirección General de Turismo, con una programación que reunirá distintas actividades relacionadas con las tradiciones del Día de Muertos.

Como parte de esta programación, la Dirección General de Solidaridad y Desarrollo Humano, a través del Departamento de Juventud, a cargo de Raúl Calcanat, contempla el Segundo Concurso de Disfraces “Joven Hasta la Muerte”, el Concurso de Calaveras Literarias, tres talleres y una función de cine de terror.

El programa busca generar espacios de participación y expresión artística vinculados con las tradiciones del Día de Muertos, al tiempo que ofrece herramientas que pueden ser aprovechadas por las y los participantes en proyectos personales, actividades artísticas o incluso como alternativas de autoempleo.

El concurso de disfraces se realizará el 27 de octubre, a las 19:00 horas, en la Plazuela Goitia, y tendrá como límite los primeros 20 participantes de Zacatecas Capital que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Los tres primeros lugares recibirán premios de 4 mil, 2 mil y mil pesos, respectivamente.

Los talleres “Pinta que Pinta tu Calaverita”, “Catrinízate” y “Aromas del Más Allá” se desarrollarán el 28 y 29 de octubre en la Casa Municipal de Cultura. Cada actividad tendrá una cuota de recuperación de 100 pesos, que incluye los materiales.

Durante los talleres, las y los asistentes podrán aprender técnicas para elaborar calaveritas de azúcar, realizar caracterización y maquillaje, así como fabricar velas y jabones con temática de Día de Muertos. Estos conocimientos también pueden convertirse posteriormente en productos o servicios susceptibles de comercialización.

El 30 de octubre, a las 19:00 horas, se realizará una función gratuita de cine de terror en el Panteón de La Purísima.

Finalmente, el Concurso de Calaveras Literarias tendrá lugar el 31 de octubre, sin límite de participantes, con premios de 2 mil, mil y 500 pesos para los tres primeros lugares.

El Festival Entre Vivos y Muertos representa una apuesta de la administración de Miguel Varela por mantener una agenda cercana a las nuevas generaciones, generar espacios para su participación y reconocer el talento que existe entre las juventudes de Zacatecas Capital, vinculando la creatividad con las tradiciones y con nuevas oportunidades para desarrollar proyectos propios.