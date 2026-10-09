Violencia Sigue en Zacatecas, Pese a las Cifras Oficiales de Baja en Delitos: Varela

Guillermo Camacho fue Asesinado, Reclama

El alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, aseguró que la muerte de Guillermo Camacho Ávila, padre de Julieta Camacho, presidenta municipal de Huanusco, ocurrió por disparos de arma de fuego y no por un accidente, como señaló que se informó oficialmente.

En un mensaje difundido en sus redes sociales este jueves, el edil lamentó el asesinato y exigió que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables. También sostuvo que la violencia continúa en el estado, pese a los reportes oficiales sobre la disminución de los delitos.

Varela Pinedo recordó otros hechos recientes, entre ellos la muerte de Gerardo Sandoval, el coche bomba en Ojocaliente y el hallazgo de personas colgadas en Fresnillo, para cuestionar el panorama de seguridad en Zacatecas.

“Una familia más que pierde a un padre, a un hermano, a un hijo, a un amigo”, expresó al referirse a la víctima, quien, según su relato, era migrante y radicaba en Estados Unidos.

El presidente municipal señaló que el hombre había viajado a Zacatecas para visitar a su madre, a su hija y al resto de su familia, además de disfrutar de las fiestas de Huanusco. Aseguró que el día de los hechos tenía previsto regresar a Estados Unidos para continuar trabajando.

El alcalde también cuestionó las cifras oficiales de seguridad al considerar que existe una cifra de delitos que no se denuncia por temor a represalias. En su mensaje, rechazó que sus señalamientos sobre la violencia sean exagerados y volvió a responsabilizar políticamente al gobernador David Monreal Ávila por las condiciones de inseguridad que, dijo, enfrenta la entidad.

Varela expresó sus condolencias a Julieta Camacho y a sus familiares, y reiteró su exigencia de que las autoridades esclarezcan la muerte y localicen a los responsables.