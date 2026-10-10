Comerciantes Confían en que Festivales Ayuden a la Reactivación de las Ventas

Luego de un año Complicado

Comerciantes y artesanos del Centro Histórico de la capital zacatecana mantienen la esperanza de que el Festival Internacional de Teatro de Calle y las próximas actividades culturales impulsen sus ventas, luego de un año complicado para la economía de sus negocios.

Los vendedores confían en que la llegada de visitantes durante los festivales contribuya a reactivar el comercio local, pues aseguran que necesitan una mayor afluencia de personas para mejorar sus ingresos.

Martha Elba, artesana, señaló que existe expectativa entre los comerciantes por el desarrollo de estas actividades, al considerar que representan una oportunidad para mejorar sus ventas y dar movimiento a la economía del centro de la ciudad.

“Esperamos que nos ayude el festival y que venga mucha gente porque sí necesitamos que se mueva la economía, entonces sí estamos con toda la esperanza”, expresó.

Por su parte, Francisco Israel, también artesano, consideró que, aunque se ha buscado recuperar la calidad de festivales como el Teatro de Calle, todavía hace falta una mayor difusión para que tanto habitantes de otras entidades como los propios zacatecanos conozcan la programación y acudan a los espectáculos.

El comerciante señaló que la promoción de estos eventos es fundamental para atraer público y generar beneficios para los establecimientos ubicados en el primer cuadro de la capital.

Con el Día de Muertos y las actividades de la temporada navideña todavía por celebrarse, los comerciantes ven en el cierre del año una oportunidad para recuperarse de los meses difíciles y mejorar sus ingresos.

La expectativa es que los festivales no solo convoquen a espectadores, sino que también favorezcan el consumo en los negocios locales y se traduzcan en una mayor derrama económica para el Centro Histórico.