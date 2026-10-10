Empresas en México Mantienen Reservas Para Invertir

De Acuerdo con el INEGI:

La confianza empresarial acumula 19 meses debajo del umbral de optimismo. INEGI reporta cautela en los cuatro grandes sectores; inseguridad y política comercial encabezan los riesgos señalados por especialistas.

Por Redacción

Las empresas mexicanas mantienen expectativas favorables sobre su futuro, pero consideran poco propicio el momento para invertir. En septiembre, este último componente registró 25.5 puntos en construcción, 32.1 en comercio, 33.1 en servicios y 34.3 en manufactura, lejos del umbral de 50 puntos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La cautela persiste pese a una ligera recuperación del indicador global de confianza empresarial, que llegó a 48.4 puntos, avanzó apenas 0.1 frente a agosto y retrocedió un punto respecto de septiembre de 2025. Con ello, sumó 19 meses consecutivos por debajo del nivel asociado con expectativas favorables, informó el instituto el 1 de octubre.

El contraste más amplio aparece en la construcción: la expectativa sobre el futuro de las empresas alcanzó 61 puntos, mientras la valoración del momento para invertir quedó en 25.5. En manufactura, esas lecturas fueron de 55.4 y 34.3 puntos, respectivamente. Las cifras muestran una distancia considerable entre esperar mejores condiciones y considerar oportuno comprometer capital.

Los resultados sectoriales, recogidos también por TResearch en su reporte de septiembre, colocan al comercio a la cabeza, con 48.9 puntos de confianza general; después aparecen servicios privados no financieros, con 48.4; manufactura, con 48.0, y construcción, con 47.8.

Dentro de la industria hay diferencias importantes. Alimentos, bebidas y tabaco alcanzaron 50.9 puntos, frente a los 40.5 del grupo que reúne textiles, prendas de vestir, cuero, madera, papel y otras industrias. En servicios, alojamiento y preparación de alimentos y bebidas registraron 47.8, mientras información en medios masivos quedó en 47.2.

Para evaluar una inversión, esas diferencias importan: el promedio nacional reúne actividades con perspectivas distintas. La confianza en la industria alimentaria, por ejemplo, supera a la observada en los servicios de alojamiento y restaurantes.

A la debilidad de la confianza se añadió otra señal publicada por el INEGI y el Banco de México el 1 de octubre. El Indicador de Pedidos Manufactureros cayó 2.5 puntos durante septiembre y se ubicó en 49.1, nuevamente debajo de 50. Retrocedieron los componentes de pedidos esperados, producción esperada, personal ocupado y oportunidad en la entrega de insumos; únicamente aumentó el de inventarios.

Este deterioro incorpora a la discusión una variable decisiva para las empresas: la expectativa de demanda. Ampliar capacidad requiere prever quién comprará la producción adicional, además de calcular costos y financiamiento.

El entorno de riesgos aparece en la encuesta de septiembre del Banco de México a especialistas del sector privado. Al identificar los principales obstáculos al crecimiento durante los siguientes seis meses, la inseguridad pública concentró 19% de las menciones, seguida de la política de comercio exterior, con 13%; ausencia de cambio estructural, 10%; falta de Estado de derecho, 9%; e incertidumbre política interna y corrupción, con 7% cada una. Cada participante podía mencionar hasta tres factores.

En esa consulta, publicada también el 1 de octubre, 46% de los especialistas consideró que era un mal momento para invertir, 44% manifestó incertidumbre y 10% lo calificó como favorable. Sin embargo, la expectativa de mejoría del clima de negocios pasó de 28% en agosto a 39% en septiembre. Predominó la previsión de que permanecerá igual, con 54%.

La consulta de Banxico reunió respuestas de 42 grupos de análisis y consultoría entre el 15 y el 28 de septiembre. Sus resultados identifican riesgos percibidos para el crecimiento y complementan la medición empresarial del INEGI.

Esta última se obtiene de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial: considera la oportunidad de invertir y las condiciones presentes y futuras del país y de las empresas. El índice global pondera los cuatro sectores por su participación en el PIB.

Para las decisiones de expansión, el contraste de septiembre obliga a observar conjuntamente las expectativas del negocio, los pedidos y las condiciones para operar. La posibilidad de una mejoría futura sigue presente; la confianza para invertir hoy permanece considerablemente rezagada.

Documento de apoyo: reporte de confianza empresarial de TResearch, elaborado con información del INEGI.