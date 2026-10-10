“La Presa Milpillas no ha Sido Cancelada”, Asegura Susana Rodríguez Márquez

Pero Compra de Terrenos Sigue Detenida, Reconoce

La presa Milpillas no ha sido cancelada, pero la compra de terrenos continúa detenida debido a una suspensión relacionada con la Manifestación de Impacto Ambiental, reconoció Susana Rodríguez Márquez, secretaria de Agua y Medio Ambiente, durante su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Legislatura local.

Este viernes 9 de octubre, la funcionaria explicó que la dependencia ha trabajado en la socialización del proyecto, aunque todavía hay predios pendientes. Señaló que el ejido de Atotonilco es el más renuente a aceptar la obra y que la suspensión contra instituciones federales frenó la compra de terrenos a pequeños propietarios.

La diputada Isadora Santivañez Ríos preguntó qué pasó con los terrenos que ya se pagaron, si los ejidatarios recuperaron sus predios y cómo avanzan los trámites de compra y los estudios técnicos del trayecto. También cuestionó por qué el proyecto sigue en los planes del Gobierno si no se cuenta con todos los terrenos.

El diputado Pedro Martínez Flores pidió aclarar el destino de los 2 mil millones de pesos que, señaló, fueron etiquetados para la presa y cómo se relacionan con los recursos federales previstos para la obra.

Rodríguez Márquez sostuvo que Milpillas mantiene presupuesto etiquetado, aunque no precisó cuándo podrán reanudarse las compras de terrenos ni cuándo se resolverán los trámites pendientes.

Durante su exposición, la secretaria informó que 20 de los 34 acuíferos de Zacatecas presentan déficit. También reportó una inversión de 155 millones 43 mil 958 pesos en infraestructura hídrica durante el periodo correspondiente al quinto informe de Gobierno.

Entre las acciones mencionó la perforación de 10 pozos profundos en Fresnillo, Guadalupe, Pánuco, Villa García y Zacatecas. Según los datos presentados, las obras benefician a más de 7 mil habitantes de Villa García, 5 mil de Pánuco, cerca de 170 mil de Guadalupe y más de 143 mil de Fresnillo.

La dependencia destinó además 67 millones 361 mil pesos a tomas domiciliarias y rehabilitación de redes en Loreto, Calera, Enrique Estrada y Ojocaliente, así como 37 millones 219 mil pesos a ocho obras de alcantarillado en Cuauhtémoc, Enrique Estrada, Luis Moya y Zacatecas.

En la ronda de preguntas, la diputada Ana María Romo Fonseca cuestionó si las inversiones realizadas están resolviendo la problemática del agua o solamente permiten atenderla por algunos años. También preguntó por las fallas del sistema de abastecimiento en Fresnillo y las medidas previstas en caso de que continúen.

Por su parte, Alfredo Femat Bañuelos solicitó información sobre cuánto se recauda por el impuesto ecológico y en qué se utiliza. También preguntó por los recursos que necesita la JIORESA para continuar operando, mientras que Ma. Teresa López García pidió conocer el costo de construir rellenos sanitarios que cumplan con la norma y las observaciones que la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación han hecho a SAMA.

Rodríguez Márquez presentó también cifras sobre acciones ambientales, entre ellas la recolección de 150 toneladas de residuos electrónicos, más de 335 toneladas de llantas y la plantación de 5 mil 790 árboles nativos y endémicos en 167 planteles educativos.