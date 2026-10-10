Muñecas Gigantes dan Vida al Inicio del 23 Festival de Teatro de Calle 2026

Música, Actuación y Movimiento

La agrupación Transe Express, de Francia, abrió las actividades del FITC con un pasacalles por las principales calles de la ciudad Parvada Teatro presentó la obra infantil Sendero Nimbus, en la Plazuela Goitia

Con el espectáculo “Les Poupée Géantes & Les Tambours”, de la agrupación francesa Transe Express, que sorprendió al público con una propuesta escénica en las calles del Centro Histórico de la capital zacatecana, dieron inicio las actividades de la 23 edición del Festival Internacional de Teatro de Calle (FITC) Zacatecas 2026.

Durante la primera jornada del FITC 2026, organizada por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, los integrantes de la agrupación Transe Express y espectadores compartieron un recorrido que combinó música, actuación y movimiento.

Tres muñecas gigantes, con enormes vestidos, avanzaron entre la multitud, por las principales avenidas del Centro Histórico, para transformar el entorno urbano en un espacio de encuentro con las artes escénicas.

La presentación evocó la imagen de muñecas surgidas de un antiguo baúl de juguetes. Acompañadas por canciones populares y grandes arias líricas, las figuras captaron la atención de las y los asistentes, mientras un grupo de tambores relucientes, ubicado bajo sus faldas, aportaba ritmo y dinamismo al espectáculo.

Las voces cristalinas de las intérpretes contrastaron con el redoble entrecortado de los llamados soldaditos de plomo. Este intercambio musical acompañó las situaciones representadas por los actores durante el recorrido, en una combinación que reunió la elegancia de las figuras con la picardía de los personajes.

A lo largo de su paso por las calles, la compañía Transe Express mantuvo la interacción con el público, mediante una propuesta que integró elementos visuales, sonoros y teatrales. La presentación aprovechó los espacios del Centro Histórico para acercar el espectáculo a quienes transitaban por la zona.

En este primer día de actividades escénicas, la agrupación zacatecana Parvada Teatro se presentó en la Plazuela Goitia, con “Sendero Nimbus”. Esta puesta en escena incorporó aventura y fantasía a las actividades del festival, con una propuesta dirigida al público infantil y pensada para el disfrute de niñas, niños y sus familias.

Bajo la dirección de Nayeli Jáquez Nava, “Sendero Nimbus” contó la historia de Ric, un niño que, acompañado por su burro Maíz, enfrentó una tormenta extraordinaria. La obra ofreció a las y los asistentes una experiencia teatral que combina elementos imaginativos con situaciones propias de una aventura escénica.

Al finalizar la presentación, las y los asistentes reconocieron con aplausos el trabajo de los actores de Parvada Teatro, en respuesta a su propuesta escénica que, junto con los franceses de Transe Express marcaron el comienzo de las actividades del Festival Internacional de Teatro de Calle (FITC) Zacatecas 2026.