Orientan a Profesores de la UAE en la Sistematización de Información

A Través de la Subcoordinación de Formación y Actualización Docente

Por Verónica Ramírez de la Torre/UAZ

Con el propósito de fortalecer la calidad docente, contribuir al cumplimiento de los indicadores institucionales y estandarizar los procesos de evaluación del desempeño, la Subcoordinación de Formación y Actualización Docente, dependiente de la Coordinación de Docencia de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), ofreció una charla de orientación a docentes de los programas de Salud Pública, Nutrición y Fisioterapia de la Unidad Académica de Enfermería (UAE), enfocada en la sistematización de información relacionada con sus actividades académicas.

Durante la sesión, la titular de la Subcoordinación de Formación y Actualización Docente, Nubia Maricela Chávez Lamas, presentó los formatos destinados al registro de las actividades de formación y actualización que realiza el personal docente. Asimismo, explicó los instrumentos para elaborar un diagnóstico sobre la participación en estas actividades y detectar las necesidades de formación del profesorado.

Al dar la bienvenida a los participantes, el coordinador del Área de Ciencias de la Salud (ACS), Alfredo Salazar de Santiago, señaló que la información recabada mediante este diagnóstico permitirá identificar las acciones que la institución debe emprender en materia de formación docente, así como diseñar actividades pertinentes desde la Escuela de Invierno.

De igual manera, destacó que los resultados permitirán reconocer áreas de oportunidad para implementar acciones de reforma orientadas a mejorar las condiciones institucionales.

Por su parte, la directora de la Unidad Académica de Enfermería, Esther Palacios Rodríguez, agradeció a los docentes su asistencia y disposición para participar en esta iniciativa, cuyo objetivo es fortalecer el trabajo académico y contribuir al cumplimiento de los indicadores de calidad.

Explicó que, a partir de la actualización de los programas educativos, es necesario medir el desempeño docente para identificar aspectos susceptibles de mejora, y subrayó que aquello que no se mide no puede mejorarse.

La charla se desarrolló en el Aula Dinámica del E4 y en el Auditorio de la Licenciatura en Nutrición, con la presencia de los responsables de los programas de Salud Pública, Francisco Luna Pacheco; de Fisioterapia, José Luis Padilla Pérez, y de Nutrición, Adriana Martínez Esquivel. (Revisión: Pamela Girón Hernández)