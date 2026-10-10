Participa FGJEZ en el Segundo Encuentro Nacional de Lofoscopía

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) participó en el Segundo Encuentro Nacional de Lofoscopía, realizado en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, UNFPA México y la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, con el objetivo de unificar estándares técnicos y fortalecer los procesos de identificación humana en México.

En el encuentro participaron Liliana Candelario Cardozo, jefa del Departamento de Identificación Humana, y la Dra. Rubí Sánchez Noriega, directora general de Servicios Periciales, ambas de la FGJEZ, junto con la Dra. Margarita Montaño Soriano, directora del Centro Nacional de Identificación Humana, y Martha Lidia Pérez Gumecindo, comisionada nacional de Búsqueda de Personas.

Este encuentro permitió sumar esfuerzos, intercambiar conocimientos y fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones participantes para avanzar en los procesos de identificación humana en el país.