UAZ Conoce Modelo de Reingeniería de la UAS

Para Afrontar Retos Financieros de las Universidades Públicas

Por Thalya Rodríguez/UAZ

Las estrategias implementadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) para fortalecer su sostenibilidad financiera, atender los compromisos derivados de su sistema de jubilaciones y optimizar el uso de recursos institucionales fueron compartidas con la comunidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) durante la conferencia “Estrategia política y sindical para la reingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, celebrada en el foyer del Teatro Fernando Calderón.

Al dar la bienvenida a la delegación sinaloense integrada por el coordinador de Comunicación Social, José Carlos Aceves Tamayo; el abogado general, Alfonso Ontiveros; el abogado particular del rector, Milton Ayala Vega; y el director de la Facultad de Derecho Mazatlán, Ramón Bonilla Rojas, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ), Ángel Román Gutiérrez, destacó la importancia de conocer experiencias institucionales que permitan identificar alternativas para atender los desafíos financieros que enfrentan actualmente las universidades públicas.

Ante directivos, funcionarios y representantes universitarios, el rector señaló que este intercambio busca aportar elementos de análisis y reflexión para construir rutas de acción que fortalezcan la viabilidad institucional de las instituciones de educación superior.

“La idea es que nos compartan los planteamientos que utilizaron como ruta para generar una reingeniería que optimice los recursos y replantee estrategias que den opciones para sobrellevar una de las situaciones de crisis financieras más complicadas que como universidades públicas estamos pasando”, expresó.

Asimismo, enfatizó que hablar de reingeniería universitaria implica asumir procesos de cambio, innovación y renovación institucional, lo que demanda revisar procedimientos, fortalecer estructuras organizacionales y generar nuevas estrategias que permitan responder con mayor eficiencia y pertinencia a las necesidades académicas y sociales.

En su exposición, los representantes de la UAS compartieron la experiencia de transformación institucional emprendida por esa casa de estudios, la cual se sustenta en una reingeniería administrativa, financiera y normativa orientada a garantizar la sostenibilidad de largo plazo de la institución.

Entre las acciones impulsadas destacan la revisión de estructuras organizacionales, la optimización de programas académicos, la reorganización de grupos, la contención del crecimiento de la nómina y la búsqueda de nuevos mecanismos para fortalecer las finanzas universitarias. Estas medidas forman parte de una estrategia integral diseñada para atender los desafíos presupuestales que actualmente enfrentan las universidades públicas mexicanas.

Como parte del diagnóstico presentado ante la comunidad universitaria, los ponentes señalaron que la UAS atiende una matrícula de 163 mil 11 estudiantes con el respaldo de una plantilla integrada por 13 mil 702 trabajadores activos y 6 mil 104 jubilados. Su estructura académica comprende 173 planteles distribuidos en 20 municipios, de los cuales 43 unidades académicas y 59 extensiones corresponden al nivel medio superior, mientras que el resto atiende programas de licenciatura y posgrado.

Explicaron además que la institución dispone de un subsidio anual de 8 mil 21 millones de pesos, de los cuales alrededor del 94 por ciento se destina al pago de nómina, escenario que motivó la implementación de un proceso integral de reorganización administrativa y financiera encaminado a fortalecer la estabilidad presupuestal de la universidad.

Dentro de las acciones expuestas, destacaron la constitución de un fideicomiso orientado a respaldar la sostenibilidad futura del sistema de jubilaciones mediante aportaciones graduales de los trabajadores activos. De acuerdo con los conferencistas, esta medida busca generar condiciones para atender de manera responsable los compromisos pensionarios y garantizar certidumbre a las futuras generaciones de universitarios.

Los expositores coincidieron en señalar que la reingeniería universitaria no debe entenderse únicamente como un conjunto de ajustes financieros, sino como un proceso integral que involucra la participación de la comunidad universitaria, el diálogo con las organizaciones sindicales y la construcción de acuerdos que permitan fortalecer la estabilidad institucional sin afectar la calidad de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión.

Al concluir la conferencia, las y los asistentes participaron en una sesión de preguntas y respuestas, en la que abordaron temas relacionados con la implementación de estos mecanismos, los retos financieros que enfrentan las instituciones públicas de educación superior y la posibilidad de adaptar experiencias exitosas a distintos contextos universitarios. (Revisión: Pamela Girón)