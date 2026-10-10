Vecinos Denuncian Acumulación de Desechos en la Colonia Mecánicos 2

Temen Proliferación de Fauna Nociva

Habitantes de la colonia Mecánicos 2, en la capital zacatecana, denunciaron la acumulación de desechos perecederos sobre la calle Chrysler, a un costado de las vías del tren, situación que, advirtieron, podría propiciar la proliferación de roedores, moscas y otras plagas.

A través de un reporte ciudadano, vecinos señalaron que presuntamente algunos comerciantes del Mercado de Abastos arrojan productos perecederos en esta zona, lo que genera preocupación entre quienes habitan en las inmediaciones por los posibles riesgos sanitarios.

Los afectados solicitaron la intervención de las autoridades municipales para retirar los residuos y evitar que el problema continúe, ante el temor de que la acumulación de basura favorezca la presencia de fauna nociva.

Asimismo, hicieron un llamado a los Servicios Públicos del municipio para que atiendan la situación, realicen las labores de limpieza correspondientes y se revise el origen de los desechos.

Hasta el momento, no se cuenta con una postura oficial de la dependencia municipal sobre esta denuncia ciudadana.

Los habitantes temen que la acumulación de estos desechos se convierta en un foco de infección y propicie la proliferación de fauna nociva, como roedores y moscas, lo que podría representar un riesgo para la salud de las familias que viven en la zona.