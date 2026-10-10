Zacatecas, Sede del Tercer Festival Internacional de la Salud Mental y Emocional

Con la Participación de Ponentes Internacionales

Con el propósito de promover una visión más humana, incluyente y accesible de la salud mental, Zacatecas es sede del Tercer Festival Internacional de la Salud Mental y Emocional “Iluminemos caminos hacia una salud mental y emocional más humana y compasiva”, que se desarrolla del 7 al 10 de octubre, con la participación de ponentes internacionales provenientes de Colombia, Guatemala y Paraguay.

El encuentro es organizado por la Fundación Cuidado, Atención, Prevención de la Salud Mental y Emocional (CAPSME), en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (COESAMA).

Durante la inauguración, la Dra. Maricela Dimas Reveles, Presidenta de la CDHEZ, destacó que hablar de salud mental es también hablar de derechos humanos, pues todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, recibir atención oportuna y ser escuchadas y tratadas sin estigmas ni discriminación.

Señaló que el lema “Hablar de salud mental es cuidar la vida” invita a romper prejuicios y reconocer que pedir ayuda no es una debilidad, sino un acto de valentía y autocuidado. Asimismo, resaltó la importancia de generar redes de apoyo para quienes atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.

Dimas Reveles reconoció el trabajo de CAPSME y COESAMA para hacer posible este encuentro y destacó que la colaboración entre instituciones, especialistas y sociedad civil permite generar respuestas más humanas ante los desafíos relacionados con la salud mental.

Por su parte, Cynthia Pacheco, Presidenta de CAPSME, destacó que uno de los principales objetivos del festival es acercar la salud mental a todas las personas, sin que las condiciones económicas representen una barrera. Subrayó que durante sus tres ediciones el encuentro ha buscado mantenerse como un espacio gratuito, incluyente y humano.

Durante la inauguración del evento, la Dra. Ana María Monreal Ávila, Directora de Salud Pública y titular del COESAMA, resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional y reconoció la iniciativa de la sociedad civil para impulsar este festival.

La Dra. Monreal, refrendó el respaldo de la Secretaría de Salud a este tipo de iniciativas y destacó que la colaboración entre instituciones y sociedad civil permite fortalecer las acciones en materia de salud mental.

Durante cuatro días, el festival contempla la participación de especialistas, profesionales y ponentes nacionales e internacionales, así como actividades orientadas al aprendizaje, la reflexión y el intercambio de experiencias en torno a la salud mental y emocional.

Con este encuentro, Zacatecas se convierte en un punto de encuentro para el diálogo sobre salud mental y la construcción de una sociedad más empática, solidaria e incluyente, en la que pedir ayuda sea reconocido como un acto de valentía y en la que nadie tenga que enfrentar sus dificultades emocionales en soledad.