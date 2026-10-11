64% de Mexicanos Reporta Desabasto de Medicinas

Encuesta de México Elige:

Encuesta de México Elige revela que 64% ha enfrentado desabasto personalmente o a través de un familiar; salud y medicinas encabezan las prioridades para el presupuesto de 2027.

El 64 por ciento de las personas consultadas por México Elige afirmó que ellas o algún familiar han enfrentado desabasto de medicamentos en el sistema público de salud, de acuerdo con su encuesta nacional de octubre de 2026, levantada del 4 al 7 de este mes.

Frente a esa experiencia, 33 por ciento respondió que no ha enfrentado esa situación y 3 por ciento dijo no saber. El resultado coloca el acceso a medicamentos entre las preocupaciones que alcanzan directamente a los pacientes y sus familias.

La evaluación sobre la respuesta gubernamental también muestra inconformidad. Ante la afirmación de que el gobierno federal ha resuelto el desabasto, 56.4 por ciento manifestó estar nada de acuerdo y 11.1 por ciento poco de acuerdo: juntos representan 67.5 por ciento de los entrevistados. En contraste, 31.3 por ciento expresó mucho o algo de acuerdo.

Esa preocupación se refleja en las prioridades de gasto público. Salud y medicamentos fueron elegidos por 47.5 por ciento como el rubro que debería recibir mayor atención en el presupuesto de 2027, por encima de seguridad, con 29.5 por ciento, y educación, con 10.3 por ciento.

Para las familias, una receta sin surtir puede significar tener que pagar el tratamiento por cuenta propia o enfrentar dificultades para continuarlo. En enfermedades que requieren control permanente, la disponibilidad de medicinas tiene consecuencias que trascienden el gasto.

La Organización Mundial de la Salud advierte, por ejemplo, que la hipertensión sin tratamiento puede provocar insuficiencia renal, enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Entre las medidas para prevenir complicaciones incluye tomar los medicamentos prescritos y mantener el seguimiento médico.

En Zacatecas, el acceso a tratamientos forma parte de los compromisos anunciados para ampliar la atención pública. El gobierno estatal informó el 25 de agosto que la entidad contará con 384 nuevos consultorios dentro del Servicio Universal de Salud, cuyo inicio de operaciones está previsto a partir de enero de 2027.

Según ese comunicado oficial, los espacios darán seguimiento a padecimientos como diabetes e hipertensión y la estrategia contempla disponer de 90 tipos de medicamentos gratuitos. Se trata de una ampliación programada de servicios para comunidades urbanas y rurales.

El financiamiento es otro componente de la respuesta. En un análisis publicado el 6 de octubre, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria señaló que el proyecto de presupuesto federal para 2027 propone 164 mil 245 millones de pesos para medicamentos, material médico y suministros de laboratorio, un incremento real de 4.6 por ciento frente a lo aprobado para 2026.

El organismo advirtió que aumentar los recursos requiere fortalecer también las compras, el almacenamiento y la distribución, además de dar seguimiento a la disponibilidad de insumos y a la continuidad de los tratamientos.

La encuesta de México Elige comprende 2 mil 248 entrevistas a mexicanos mayores de edad residentes en el país, con acceso a dispositivos móviles y presencia en Facebook e Instagram. La firma reporta un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de ±3.1 puntos porcentuales.